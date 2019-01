Niezwykła propozycja Andrzeja Bargiela dla WOŚP

Andrzej Bargiel, pierwszy człowiek, który zjechał na nartach ze szczytu K2 włączył się w pomoc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Andrzej Bargiel jest polskim himalaistą, skialpinistą oraz biegaczem górskim. Na swoim koncie ma wiele nagród. Jest trzykrotnym mistrzem Polski w skialpinizmie, trzecim w klasyfikacji generalnej pucharu świata, rekordzistą świata w biegu na Elbrus. Bargiel jako pierwszy narciarz na świecie zjechał na nartach ze szczytu Broad Peak. Jako pierwszy człowiek w historii zjechał również na nartach ze szczytu K2. Spektakularnego wyczynu dokonał 22 lipca ubiegłego roku.

Sportowiec włączył się w pomoc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. „Mam dla Was wyjątkową propozycję - dzień spędzony ze mną! Możemy wybrać się na wycieczkę w góry, możemy pojeździć na nartach, pójść na spacer lub mogę przeprowadzić dla Was szkolenie skiturowe - wszystko zależy od Was! A na zakończenie dnia - zapraszam na kolację!” - czytamy w opisie aukcji. „Jeśli chcecie zabrać ze sobą znajomych, rodzinę - nie ma problemu. Możemy spędzić ten dzień w grupie do 5 osób. Zapraszam do licytowania!” - podkreślił Bargiel.

Najwyższa oferta wynosi obecnie 7100 zł. Licytacja potrwa do 25 stycznia do godziny 10.32.