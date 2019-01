Słowa wsparcia dla Adamowicza z całej Europy. Burmistrz Londynu: Solidarność z Gdańskiem

"Jestem wstrząśnięty doniesieniami o ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza" - napisał na Twitterze burmistrz Londynu Sadiq Khan. Podobnie jak inni europejscy politycy, wyraził solidarność z Adamowiczem i mieszkańcami miasta.

Do ataku nożem na Pawła Adamowicza doszło podczas "światełka do nieba", finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym w Gdańsku. Napastnik został zatrzymany, prezydent jest operowany w szpitalu.

Dowiedz się więcej: Kim jest nożownik, który zaatakował Adamowicza?

Poniżej dalsza część artykułu

"Jestem wstrząśnięty doniesieniami o ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza" - napisał na Twitterze burmistrz Londynu, linkując do artykułu o zamachu na Adamowicza na portalu dziennika "Guardian". "Przesyłam najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i wyrazy solidarności z miastem, któremu przewodzi, jego rodzinie i sympatykom" - dodał.

Shocked to hear of the attack on Paweł Adamowicz, Mayor of Gdańsk, this evening. Sending best wishes for his swift recovery, and solidarity to the city he leads, his family and supporters. https://t.co/FfAYvSporw — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 13 stycznia 2019

Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, doniesienia o ataku nazwała "strasznymi wiadomościami". "Myślami jesteśmy z Prezydentem Pawłem Adamowiczem i jego najbliższymi" - dodała.

Straszne wiadomości z Gdańska. Myślami jesteśmy z Prezydentem Pawłem Adamowiczem i jego najbliższymi. @AdamowiczPawel — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) 13 stycznia 2019

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, napisał, że jest "wstrząśnięty brutalnym atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza".

"Modlę się i mam nadzieję, że wyjdzie z tego. Wspaniały przywódca, który troszczy się o mieszkańców Gdańska" - napisał.

Jestem wstrząśnięty brutalnym atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Modlę się i mam nadzieję, że wyjdzie z tego. Wspaniały przywódca, który troszczy się o mieszkańców Gdańska. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) 13 stycznia 2019

Już wcześniej na informację o ataku na Adamowicza zareagował szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk, apelując o modlitwę za prezydenta Gdańska. "Pawle, jesteśmy z Tobą" - dodał.

Módlmy się wszyscy za Prezydenta Adamowicza. Pawle, jesteśmy z Tobą. — Donald Tusk (@donaldtusk) 13 stycznia 2019

"Moje myśli są dziś z prezydentem Gdańska, po brutalnym ataku na niego" - napisała europosłanka Terry Reintke z niemieckiej partii Zieloni, dodając życzenia powrotu do zdrowia dla Adamowicza.

My thoughts are with the mayor of Gdańsk tonight after the brutal attack on him. May he recover from the severe injuries. — Terry Reintke (@TerryReintke) 13 stycznia 2019

Szok atakiem na Adamowicza wyraził też Harlem Désir, były eurodeputowany i sekretarz stanu ds. europejskich we francuskim rządzie. Prezydenta Gdańska nazwał "wielkim demokratą i humanistą". "Mam nadzieję na szybkie wyzdrowienie, wyrażam solidarność z miastem i mieszkańcami" - dodał.

Shocked by the attack on #PawełAdamowicz, Mayor of #Gdańsk , this evening during a charity event. A great democrat and humanitarian. Hopes for his swift recovery. Solidarity with the city and the people of Gdańsk. pic.twitter.com/Zrav06h9Bd — Harlem Désir (@harlemdesir) 13 stycznia 2019

Nicola Beer, sekretarz generalna niemieckiej Wolnej Partii Demokratycznej (FDP), potępiła atak na Adamowicza. "Przemoc nigdy nie może być środkiem prowadzenia polityki" - zaznaczyła.

Przeczytaj też: Po ataku na prezydenta Gdańska: "Na Miłość Boską! Proszę zamilknąć, módlmy się razem!"