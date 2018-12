Nowa Zelandia: Rząd zapowiedział referendum ws. legalizacji marihuany

Rząd Nowej Zelandii zapowiedział, że następne wybory powszechne w kraju, w 2020 roku, będą połączone z referendum ws. legalizacji rekreacyjnego palenia marihuany - informuje AFP.

Referendum takie było jednym z warunków, jakie postawili współtworzący rząd Jacindy Ardern Zieloni przed wejściem do koalicji rządzącej po wyborach z 2017 roku.

Poniżej dalsza część artykułu

Minister sprawiedliwości Andrew Little oświadczył, że rząd zgodził się co do harmonogramu ws. referendum dotyczącego legalizacji marihuany. Dodał, że jego wynik będzie dla rządu wiążący.

- Odbędzie się wraz z wyborami parlamentarnymi w 2020 roku. Wciąż jest kilka szczegółów, które trzeba w związku z tym przepracować - dodał Little.

Rząd Ardern podjął już działania w celu legalizacji medycznej marihuany. Ustawy regulujące tę kwestię trafiły już do parlamentu.

Z ubiegłorocznego sondażu wynika, że 65 proc. Nowozelandczyków popiera legalizację rekreacyjnego palenia marihuany.

Ross Bell, szef Drug Foundation, organizacji popierającej legalizację marihuany podkreśla, że obecne podejście do tego narkotyku jest już przestarzałe.

- Marihuana jest najbardziej powszechnym, nielegalnym narkotykiem w Nowej Zelandii. 50 proc. mieszkańców już jej próbowało - powiedział.

Lider opozycyjnej, konserwatywnej Partii Narodowej, Simon Bridges, zapowiedział, że zagłosuje przeciwko legalizacji i oskarżył rząd o odwracanie uwagi wyborców od takich kwestii jak gospodarka czy rosnące koszty życia.

Premier Ardern jest orędowniczką legalizacji medycznego użycia marihuany. Dotychczas szefowa rządu nie zajęła jednak jednoznacznego stanowiska ws. rekreacyjnego palenia marihuany. Stwierdziła jedynie, że jej zdaniem osoby palące marihuanę nie powinny trafiać za to do więzienia.