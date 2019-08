Porażka z Serbią. Polki bez awansu na igrzyska w Tokio

Na inaugurację turnieju kwalifikacyjnego we Wrocławiu Polki pokonały Portoryko 3:0.

W drugim meczu nasze siatkarki męczyły się z reprezentantkami Tajlandii. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2. W decydującym secie Polki wygrały 15:11.

Przed dzisiejszym meczem Serbki były stawiane w roli zdecydowanych faworytek.

Pierwszy set nasze zawodniczki wygrały do 23. W kolejnych górą były rywalki i to one zapewniły sobie awans na igrzyska.

Nasza reprezentacja zachowała szansę na awans do turnieju w Tokio. W styczniu będą rywalizować w kontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym z udziałem ośmiu najlepszych zespołów z europejskiego rankingu.

Polska - Serbia 1:3 (25:21, 23:25, 16:25, 23:25).



Polska: Joanna Wołosz, Klaudia Alagierska, Malwina Smarzek-Godek, Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Stysiak, Natalia Mędrzyk - Maria Stenzel (libero) – Paulina Maj-Erwardt (libero), Martyna Łukasik, Martyna Grajber, Marlena Kowalewska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska.



Serbia: Bianka Busa, Mina Popovic, Brankica Mihajlovic, Maja Ognjenovic, Stefana Veljkovic, Tijana Boskovic - Silvija Popovic (libero) - Jelena Blagojevic, Bojana Milenkovic.