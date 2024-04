II tura wyborów prezydenta Wrocławia. Jacek Sutryk: Skupię się na sprawach, które decydują o codzienności i o tym, jak odbieramy życie w mieście

Czym druga kadencja będzie się różniła od pierwszej?

Pewne rzeczy trzeba poprawić i wprowadzić korekty, a pewne rzeczy trzeba mądrze kontynuować. Na pewno będzie to kadencja bycia blisko wrocławian, jeszcze lepszego wsłuchiwania się. Mam też nadzieję, że będzie to kadencja lepszego odpowiadania na sprawy codzienne, często bardzo drobne. Wrocławianie to ludzie mądrzy – oni zdają sobie sprawę z tego, że niektóre rzeczy nie zawsze są możliwe albo że nie są możliwe do zrealizowania szybko. Podstawowe sprawy, które decydują o codzienności i o tym, jak odbieramy życie w mieście — na tym będę chciał się skupić. W tym sensie będzie to kadencja podobna do tej poprzedniej — będzie to kadencja nadganiania pewnych wieloletnich zaległości. Chciałbym się poświęcić i zaakcentować kwestie zasobu komunalnego — mamy 30 tysięcy mieszkań komunalnych. Ale jest to też kwestia dróg, dostępności infrastruktury podstawowej na umowne wyciągnięcie ręki. Temu będę chciał poświęcić tę kadencję. Bardzo ważne były dla mnie pod tym względem te ostatnie dwa tygodnie — jeszcze lepiej poznałem potrzeby wrocławian i jeszcze lepiej zrekonstruowałem sobie ich sposób myślenia o mieście. Mam nadzieję, że to pozwoli mi być jeszcze lepszym prezydentem.

Jeżeli chodzi o współpracę rządu z samorządem, to będzie to pod tym względem potencjalnie łatwiejsza kadencja?

Jestem pełen nadziei. Przez ostatnie osiem lat przyszło nam pracować w samorządzie w warunkach państwa, które walczyło z samorządem – państwa budującego system centralistyczny, państwa etatystycznego. Bardzo trudno było tę samorządową rację stanu wyciągnąć na wierzch tych wszystkich spraw. Teraz – mam wrażenie – z tym kłopotu nie będzie. Koalicja 15 października jest koalicją proobywatelską, prosamorządową. Gwarantem tych spraw jest premier Donald Tusk. Myślę, że tak naprawdę wszyscy czekali do tych wyborów samorządowych, żeby pewne rzeczy się nam wyjaśniły na najbliższe pięć lat. Teraz ruszymy jeszcze mocniej. Rząd z całą pewnością ma dziś bardzo mocne oparcie w samorządzie, musi to wykorzystać i odwrotnie — samorząd ma dziś bardzo duże oparcie w rządzie. Ta wzajemna relacja — to, że te wektory będą działać w dwie strony — może naprawdę spowodować, że Polska odniesie sukces, że nasze społeczności odniosą sukces. Pieniądze z KPO na nas czekają – nie ma czasu, trzeba budować dużą zgodę i wspólnie pracować.

Co z komunikacją miejską? To jeden z tematów, który pojawił się ogólnokrajowo. Jak to będzie wyglądało w tej kadencji?