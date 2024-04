Hennig-Kloskę pytano o wynik Izabeli Bodnar, która we Wrocławiu, w II turze wyborów prezydenckich, wyraźnie przegrała z urzędującym prezydentem, Jackiem Sutrykiem, uzyskując 31,71 proc. głosów przy 68,29 proc. oddanych na Sutryka.



Paulina Hennig-Kloska o wyborach prezydenckich we Wrocławiu: To, że Izabela Bodnar weszła do II tury, jest jej sukcesem

- To bardzo dobry wynik Izabeli, Izabela jest młodą polityczką, przy naszym wyniku (we Wrocławiu — red.) 14,2 proc. zrobiła wynik 31-32 proc. To jest naprawdę dobry wynik, ona dopiero startuje — odparła minister.



- Pewnie można było zrobić więcej, ale uważam, że to, iż weszła do II tury i zmierzyła się z urzędującym prezydentem, jest jej osobistym sukcesem — dodała Hennig-Kloska.

- We Wrocławiu na pewno zadecydowała frekwencja, tam gdzie szło na starcie wewnątrz obozu koalicyjnego ta mobilizacja wyborców była mniejsza i ona zagrała na korzyść prezydenta Sutryka — mówiła też.