Musimy się zmieniać po to, by chronić klimat i środowisko, ale też po to, by zabezpieczyć nasz rozwój długoterminowo. ESG, CSR czy odpowiedzialność społeczno-środowiskowa, niezależnie od nazwy, jaką przyjmiemy, powinny służyć umożliwieniu przedsiębiorstwu funkcjonowania za 5, 10, czy 15 lat – mówi Jacek Hutyra, członek zarządu ds. ESG w Leroy Merlin Polska sp. z o.o.