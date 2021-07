RPO chce odroczenia wtorkowej rozprawy w TK ws. wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym

Rzecznik Adam Bodnar argumentuje, że dopiero w miniony piątek 9 lipca TK otrzymał i po południu przekazał RPO liczące 103 strony stanowisko Sejmu w sprawie K 3/21 z wniosku premiera. Nie było zatem faktycznej możliwości rzetelnego zapoznania się z nim przez uczestników postępowania, w tym Rzecznika, który do sprawy przystąpił w maju.

Przypomnijmy, iż premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek do TK w marcu, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 2 marca (C-824/14) będącym odpowiedzią na pytania prejudycjalnego, które zadał Naczelny Sąd Administracyjny. TSUE orzekł, że jeśli Naczelny Sąd Administracyjny oceni, że przeprowadzone za inicjatywy PiS nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo UE, to NSA ma obowiązek ich nie stosować.