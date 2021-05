Tomasz Pietryga: Delegacje sędziów muszą zniknąć

Luksemburski Trybunał nie pojął istoty sędziowskich delegacji. Ani specyfiki modelu polskiej prokuratury.

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Michal Bobek rozpatrzył w czwartek pytanie prejudycjalne warszawskiego sądu w sprawie delegacji sędziowskich. Szkoda, że dość miękko potraktował uprawnienia ministra sprawiedliwości do delegowania sędziów na czas nieokreślony z jednego sądu do drugiego. Jego zastrzeżeń nie budzi sama instytucja takich delegacji, lecz tylko zakres władzy szefa resortu. Może on odwołać sędziego z delegacji w każdej chwili, bez uzasadnienia i kontroli.

Sprawa od lat budzi kontrowersje. Przepisy obowiązujące od 2002 r. tworzą bowiem niezdrowy mechanizm wiązania kariery sędziowskiej z decyzją polityka. Delegacja oznacza zazwyczaj możliwość orzekania w sądzie wyższej instancji, za wyższe wynagrodzenie, często przez lata. Może być więc np. formą nagrody za lojalność.

