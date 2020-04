Iustitia: ustawa o wyborach korespondencyjnych ostentacyjnie narusza konstytucję

Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP w sposób rażący i ostentacyjny narusza Konstytucję RP - uważa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Ocena „Iustitii" dla uchwalonej przez Sejm 6 kwietnia ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. jest jednoznacznie krytyczna.

- Przyjęta ustawa w sposób rażący i ostentacyjny narusza Konstytucję RP w zakresie trybu wyboru Prezydenta RP co do powszechności, równości, bezpośredniości i tajności - głosi stanowisko. - Powoduje to, że szczegółowa analiza zapisów tego aktu jest zbędna i niepoważna.

Według największego sędziowskiego stowarzyszenia, sytuacja występująca obecnie w Polsce wypełnia wszystkie znamiona stanu klęski żywiołowej w rozumieniu Konstytucji RP. Art. 228 ust. 6 konstytucji stanowi, że w czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.

- Zmiany wprowadzane ustawą z 6 kwietnia 2020 r. – i to na miesiąc przed zaplanowanymi wyborami – są zatem co do zasady niedopuszczalne - podkreśla "Iustitia".

Według "Iustitii", przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w warunkach pandemii Covid-19 wypełniać będzie przesłanki sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli na niespotykaną dotychczas skalę.

- Udział w organizacji tych wyborów może być oceniany jako działanie szkodliwe, a nawet bezprawne - uważają reprezentanci środowiska sędziowskiego.

Uchwalona przez Sejm ustawa umożliwia przeprowadzenie wyborów prezydenckich w 2020 r. wyłącznie drogą głosowania korespondencyjnego – zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze wyborów. Zgodnie z założeniami ustawy głosowanie będzie trwało od 6:00 rano do 20:00 wieczorem. W tych godzinach głosujący – samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby – będą musieli umieścić kopertę z kartą do głosowania i podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu w przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której są zarejestrowani jako wyborcy. W ustawie znalazła się także poprawka o możliwości przesunięcia terminu wyborów przez marszałka Sejmu – najpóźniej na 17 maja 2020.