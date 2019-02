Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek: Słowa, słowa, słowa, czyli minister może mniej

Politycy, r闚nie ci, kt鏎zy reprezentuj Ministerstwo Sprawiedliwoci, nie ograniczaj si w swoich wypowiedziach ani 瘸dnym kodeksem etyki, ani cz瘰to zasadami zwyk貫j przyzwoitoci. W zwi頊ku z tym pom闚ionym s璠ziom czy obywatelom przys逝guje jedyna dost瘼na droga droga s鉅owa.

Jaki czas temu pisa豉m o wolnoci s這wa w kontekcie wypowiedzi dla medi闚 przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwoci i s璠zi闚 (por. Co wolno ministrowi, to nie tobie, s璠zio", Rzeczpospolita" 24 padziernika 2018 r.). Podkrela豉m, 瞠 s璠ziowie w swoich wypowiedziach s ograniczani zasadami pe軟ienia funkcji, w tym z kodeksu zasad etyki zawodowej.

Politycy, r闚nie ci, kt鏎zy reprezentuj Ministerstwo Sprawiedliwoci, nie ograniczaj si natomiast w swoich wypowiedziach ani 瘸dnym kodeksem etyki, ani cz瘰to zasadami zwyk貫j przyzwoitoci. W zwi頊ku z tym pom闚ionym s璠ziom czy obywatelom przys逝guje jedyna dost瘼na droga droga s鉅owa. I wyranie wida, jak niezb璠nym elementem pa雟twa prawa s wolne i niezale積e s鉅y i niezawili s璠ziowie.

Naruszenie d鏏r osobistych

Jako przyk豉d dzia豉 ministerstwa mo瞠 s逝篡 sprawa o ochron d鏏r osobistych, kt鏎 wytoczy豉 Ministerstwu Sprawiedliwoci s璠zia Beata Morawiec. I nie chodzi mi tu o sam tre orzeczenia, ale o postaw ministra w ca貫j sprawie zar闚no przed wytoczeniem pow鏚ztwa, jak i po przegraniu sprawy w pierwszej instancji.

Pani Beata Morawiec, s璠zia S鉅u Okr璕owego w Krakowie, by豉 jego prezesem w latach 20152017. Pismem z 24 listopada 2017 r. minister sprawiedliwoci Zbigniew Ziobro odwo豉 j z pe軟ionej funkcji od 26listopada 2017 r. Wiadomo o odwo豉niu pani prezes zosta豉 rozpowszechniona w poniedzia貫k, 27 listopada 2017 r. W tym samym dniu, we wczesnych godzinach rannych, dokonano zatrzymania kilkunastu os鏏 zatrudnionych w administracji s鉅闚 apelacji krakowskiej, w tym dyrektora S鉅u Okr璕owego w Krakowie i kilku dyrektor闚 s鉅闚 rejonowych z wojew鏚ztwa ma這polskiego.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwoci zosta umieszczony komunikat odnosz鉍y si do zatrzymania dyrektor闚 s鉅闚 i do odwo豉nia prezesa S鉅u Okr璕owego w Krakowie. W komunikacie tym podano m.in., 瞠 w ocenie Ministra s璠zia Morawiec, jako zwierzchnik s逝瘺owy dyrektora, nie sprawowa豉 odpowiedniego nadzoru nad dzia豉lnoci administracyjn S鉅u Okr璕owego w Krakowie". Og鏊nopolskie media w lad za komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwoci rozpowszechnia造 informacje o odwo豉niu prezesa S鉅u Okr璕owego w Krakowie wraz z informacjami o zatrzymaniach urz璠nik闚 s鉅owej administracji. Cz przekaz闚 medialnych wskazywa豉 na s璠zi Beat Morawiec w szerokim kontekcie afery korupcyjnej" w krakowskich s鉅ach oraz powiela豉 przyczyny jej odwo豉nia podane przez Ministerstwo Sprawiedliwoci. Te informacje, zdaniem s璠zi Beaty Morawiec, doprowadzi造 do naruszenia jej d鏏r osobistych w postaci dobrego imienia.

Pozwany oczywicie nie uzna pow鏚ztwa, podnosz鉍, 瞠 na stronie MS znalaz造 si informacje, kt鏎ych tre nie naruszy豉 d鏏r osobistych s璠zi Beaty Morawiec, oraz 瞠 minister sprawiedliwoci mia prawo je zamieci w kontekcie zdarze, kt鏎e nast雷i造.

30 stycznia 2019 r. zapad這 orzeczenie, w kt鏎ym s鉅 pierwszej instancji nakaza ministrowi sprawiedliwoci przeproszenie s璠zi za naruszenie jej dobrego imienia i godnoci sprawowanego urz璠u s璠ziego. Tre orzeczenia by豉 oczywicie d逝窺za i zawiera豉 r闚nie rozstrzygni璚ie w kwestii orzeczonej kwoty zado獘czynienia na wskazany cel spo貫czny.

Ani wyjanie, ani konkret闚

Z informacji medialnych dowiedzielimy si, 瞠 pozwane Ministerstwo Sprawiedliwoci nie jest zadowolone z zapad貫go rozstrzygni璚ia. Ju 31 stycznia 2019 r., a wi璚, jak mniemam, przed dor璚zeniem pisemnego uzasadnienia orzeczenia przez s鉅, opublikowa這 na swojej oficjalnej stronie internetowej owiadczenie, w kt鏎ym padaj nast瘼uj鉍e stwierdzenia: Ministerstwo Sprawiedliwoci nie podziela stanowiska S鉅u i uwa瘸, 瞠 orzeczenie mo瞠 nie negatywne konsekwencje dla wyjanienia nieprawid這woci ujawnianych w s鉅ach w ca造m kraju. Przedstawione w uzasadnieniu orzeczenia argumenty faktycznie zdejmuj z prezes闚 wszystkich s鉅闚 odpowiedzialno za nadz鏎 nad dyrektorami tych瞠 s鉅闚, mimo 瞠 ta odpowiedzialno wynika wprost z przepis闚 ustawy Prawo o ustroju s鉅闚 powszechnych obowi頊uj鉍ych przed nowelizacj. Rodzi to na przysz這 niebezpieczne skutki dla rozstrzygni耩 w sprawach o charakterze pracowniczym, cywilnym, a nawet karnym, daj鉍 mo磧iwo dalszego kwestionowania odpowiedzialnoci prezes闚 s鉅闚 za brak dostatecznego nadzoru nad dyrektorami. Ma to szczeg鏊ne znacznie w kontekcie prowadzonych post瘼owa prokuratorskich i s鉅owych zwi頊anych z ujawnianymi w ostatnich latach licznymi przypadkami przest瘼stw o charakterze finansowym w s鉅ach w ca造m kraju".

Tre tego owiadczenia wiadczy moim zdaniem przede wszystkim o braku profesjonalizmu. Po pierwsze, zosta這 ono zamieszczone tu po podaniu tzw. ustnych motyw闚 rozstrzygni璚ia. Nie zaczekano na uzasadnienie pisemne, kt鏎e zawiera b璠zie pe軟e motywy rozstrzygni璚ia. Oczywicie ka盥emu, w tym ministrowi, wolno krytykowa orzeczenia s鉅闚, ale powinien w tej krytyce zachowa pe軟y profesjonalizm, a nie kierowa si emocjami wynikaj鉍ymi z faktu, 瞠 proces przegra.

Po drugie, sama tre owiadczenia jest skandaliczna. Moim zdaniem wkracza w sfer niezawis這ci s璠ziowskiej i jest, mam nadziej nieudoln, pr鏏 wp造wania na tre innych orzecze zapadaj鉍ych w sprawach obywatel kontra organy w豉dzy publicznej. Bo czym innym ni pr鏏 zastraszenia s璠zi闚 jest informacja, 瞠 tre tego orzeczenia mo瞠 nie negatywne konsekwencje dla wyjanienia nieprawid這woci ujawnianych w s鉅ach w ca造m kraju. W jaki spos鏏 to orzeczenie b璠zie wp造wa na inne orzeczenia, tego ju ministerstwo nie wyjania. Nie wyjania r闚nie, w jaki spos鏏 tre tego orzeczenia ma rodzi niebezpieczne skutki dla rozstrzygni耩 o charakterze pracowniczym cywilnym czy karnym.

Dalej jest jeszcze gorzej. Pan minister sugeruje, 瞠 tre tego orzeczenia ma znaczenie dla tocz鉍ych si post瘼owa prokuratorskich i s鉅owych zwi頊anych z ujawnionymi w ostatnim czasie licznymi przypadkami przest瘼stw o charakterze finansowym w ca造m kraju. Trzeba w tym miejscu podkreli, 瞠 je瞠li ju minister u篡wa takich stwierdze, to nale篡 zapyta o konkrety. A mianowicie, ile jest takich post瘼owa, a przede wszystkim jaki wp造w na ich przebieg ma orzeczenie s鉅u w tej konkretnej sprawie. Tego oczywicie pan minister r闚nie nie raczy nam wyjani. Znowu s這wa, kt鏎e nie s poparte 瘸dnym dowodem, a dodatkowo brakuje w nich rzeczy podstawowej dla prawnika: zwi頊ku logicznego pomi璠zy za這穎n tez a rzeczywistoci.

Czy瘺y po raz kolejny pan minister ustami swojego rzecznika pr鏏owa wywo造wa tzw. efekt mro蕨cy? Czy瘺y stara si sugerowa, 瞠 s璠ziowie, kt鏎zy b璠 wydawa tego typu rozstrzygni璚ia, nara瘸j si na ewentualne post瘼owanie dyscyplinarne, poniewa utrudniaj prowadzenie post瘼owa w r騜nych sprawach zar闚no przeciwko s璠ziom, jak i innym pracownikom? Je瞠li moje przypuszczenia s cho w czci prawdziwe, to pragn poradzi panu ministrowi: nie t璠y droga! Po pierwsze, s璠ziowie w wi瘯szoci nie dadz si zastraszy, o czym wiadcz uchwa造 podejmowane przez samorz鉅y s璠ziowskie, i to w zasadzie od pocz靖ku funkcjonowania nowego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwoci. Po drugie, s璠ziowie nie pozwol sobie, aby ktokolwiek i w jakikolwiek spos鏏 wp造wa na tre wydawanych przez nich rozstrzygni耩.

Co wolno obywatelowi...

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Je瞠li przyjrzymy si orzecznictwu s鉅闚 krajowych i ETPC w Strasburgu, to mo瞠my mia這 stwierdzi: przedstawicielom w豉dzy publicznej wolno mniej w tzw. debacie publicznej z obywatelem swojego pa雟twa.

Krytyka w豉dzy publicznej przez obywateli jest pojmowana bardzo szeroko i mieci si w gwarancjach swobody wypowiedzi uj皻ej w art. 10 europejskiej konwencji o ochronie praw cz這wieka oraz art. 54 Konstytucji RP. Nale篡 stwierdzi, 瞠 osoby podejmuj鉍e dzia豉lno publiczn w spos鏏 nieunikniony, a zarazem wiadomy i dobrowolny, wystawiaj si na kontrol ze strony opinii publicznej. Musz wykaza zatem wi瘯sz tolerancj dla kierowanych pod ich adresem zarzut闚. Tego wymaga prawo do otwartej, nieskr瘼owanej debaty publicznej, stanowi鉍ej jedn z podstawowych zasad pa雟twa demokratycznego (m.in. orzeczenie ETPC z 29 marca 2005 r. w sprawie Soko這wski przeciwko Polsce).

S鉅 Najwy窺zy r闚nie stwierdzi, 瞠 prawo krytykowania os鏏 publicznych jest szersze ni os鏏 prywatnych (m.in. uchwa豉 siedmiu s璠zi闚 z 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04). Nigdy jednak odwrotnie. W豉dza publiczna, wypowiadaj鉍 si o obywatelach, powinna zachowa umiar i powci鉚liwo, a przede wszystkim dba o fakty, i to bez wzgl璠u na to, czy obywatel jest s璠zi czy wykonuje inny zaw鏚. Ju raz pan minister musia wsp馧obywatela przeprasza za swoje wypowiedzi, a by這 to w 2007 r. i dotyczy這 s造nnych s堯w o pewnym kardiochirurgu. To w tej sprawie Trybuna podzieli w wi瘯szoci argumentacj s鉅闚 krajowych w post瘼owaniu o ochron d鏏r osobistych przeciwko ministrowi i wskaza, 瞠 jego wypowied narusza豉 zasad domniemania niewinnoci oraz stanowi豉 krzywd dla reputacji skar蕨cego (skarga nr 36921/07). To orzeczenie, cho niejedyne, wyranie wskazuje, jakie ograniczenia w wypowiedziach powinna stosowa w豉dza publiczna w debacie z obywatelem.

Nale篡 na koniec podkreli, 瞠 sprawa pomi璠zy s璠zi Beat Morawiec a Ministerstwem Sprawiedliwoci nie jest jeszcze zako鎍zona, ale tym bardziej wszelka wstrzemiliwo zar闚no w wypowiedziach, jak i owiadczeniach b璠zie mile widziana. ?

Autorka jest s璠zi S鉅u Okr璕owego w υdzi