"Iustitia" apeluje do Trybunału Konstytucyjnego ws. ustawy dezubekizacyjnej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zaapelowało do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozpoznania sprawy dotyczącej tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej od 1 października 2017 roku prawie 39 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL otrzymuje obniżone emerytury i renty.

W styczniu 2018 roku z pytaniem prawnym o dezubekizację zwrócił się do trybunału Sąd Okręgowy w Warszawie. Jest to jedyny sąd w Polsce, który może rozpatrywać odwołania emerytowanych funkcjonariuszy od decyzji o obniżeniu im świadczeń. Emeryci i renciści utrzymywani przez zakład emerytalno-rentowy MSWiA zaskarżyli do 15 stycznia 5747 decyzji o obniżeniu świadczeń.

- Od ponad roku sprawa nie została skierowana na rozprawę. Dalsze uchylanie się Trybunału Konstytucyjnego od jej rozpoznania – co istotne w składzie wolnym od wad prawnych – pogłębia negatywne i nieodwracalne skutki dla licznych uczestników postępowań sądowych w całym kraju. Staje się powodem wielu ludzkich tragedii, naraża Państwo Polskie na przyszłe negatywne konsekwencje prawne - czytamy na stronie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".