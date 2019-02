Zarzuty dyscyplinarne dla sędziego Sławomira Jęksy za manifest polityczny

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław W. Radzik poinformował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych sędziemu Sławomirowi Jęksie.

Przypomnijmy, iż pod koniec września ubiegłego roku poznański sędzia Sławomir Jęksa uniewinnił żonę prezydenta Poznania Joannę Jaśkowiak. Chodziło o jej słowa "jestem wkurw..." wypowiedziane publicznie podczas Strajku Kobiet w dniu 8 marca 2017 roku. Żona prezydenta krytykowała wówczas działania Prawa i Sprawiedliwości.

- Mamy ciąg naruszeń konstytucji związanych z ograniczaniem wolności zgromadzeń, przejmowaniem instytucji konstytucyjnych takich jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa czy Sąd Najwyższy, naruszaniem zasady trójpodziału władzy, odmową publikowania orzeczeń TK, stosowaniem prawa łaski w ramach trwającego postępowania karnego, wprowadzaniem nieuprawnionych osób do TK - mówił w uzasadnieniu sędzia Jęksa.

Za te słowa oraz słowa użyte w pisemnych uzasadnieniu orzeczenia w sprawie Joanny Jaśkowiak, sędzia usłyszał zarzuty dyscyplinarne.

Jak czytamy w komunikacie Rzecznika Dyscyplinarnego, sędzia "wygłosił manifest polityczny dotyczący jego poglądów i ocen związanych z działaniem konstytucyjnych organów państwa oraz dokonał pochwały czynu obwinionej".

Zdaniem rzecznika naruszył przez to zasadę apolityczności sędziów oraz "obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa i wymierzania sprawiedliwości zgodnie z przepisami prawa, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności oraz naruszających zasady etyki zawodowej".