Raper Asap Rocky może dostać rekompensatę za pobyt w areszcie

Amerykański raper Asap Rocky i jego dwóch przyjaciół, oskarżeni o pobicie 30 czerwca 19-latka, opuścili areszt w Sztokholmie i polecieli do USA. Proces celebryty stał się przyczynkiem do debaty o zadośćuczynieniach, okresach aresztu i rasizmie.

Gwiazda hip-hopu i jego przyjaciele uczestniczący w bójce (jeden z nich pełnił funkcję ochroniarza) zadeklarowali gotowość do wykonania prac społecznych, gdyby wyrok był skazujący. Podczas trzydniowego procesu Asap Rocky, czyli Rakim Mayers twierdził też, że nie jest zainteresowany otrzymaniem zadośćuczynienia, gdyby został uniewinniony. Był świadom, że w przypadku uwolnienia go od zarzutów miałby prawo do rekompensaty. Nie bez racji. Mógłby otrzymać zadośćuczynienie na podstawie prawa o rekompensacie za niesłuszne pozbawienie wolności i i zastosowanie innych działań przymusowych. Według ekspertów tak jednak być nie musi. Podstawa do ubiegania się o rekompensatę istnieje, gdy osoba podejrzana zostaje osadzona w areszcie czy więzieniu, a następnie wypuszczona na wolność bez przedstawienia jej zarzutów, albo też oskarżona i uznana za niewinną.