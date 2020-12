Koalicyjne blizny po szczycie Unii Europejskiej

Wyrównanie rachunków

Ostatnie miesiące w Zjednoczonej Prawicy to seria wewnętrznych sporów. Jak przekonują nasi rozmówcy, doprowadziło to do sytuacji, w której w partii powstało wrażenie, że koalicjanci pozwalają sobie na zbyt wiele bez konsekwencji. To z kolei doprowadziło m.in. do próby buntu grupy wokół byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Teraz nastroje się zmieniły. – Unijna rozgrywka pokazała, że można zrobić coś bez oglądania się np. na Zbigniewa Ziobrę – przekonuje nasz rozmówca z klubu PiS. I dlatego w części partii jest poczucie bliskie satysfakcji.