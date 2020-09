Soboń: Chcemy, by pracujący pod ziemią dopracowali do emerytury

Artur Soboń mówił też o dalszych krokach związanych z porozumieniem z górnikami.

– Do 15 grudnia zobowiązaliśmy się w tym porozumieniu, że przygotujemy dużą umowę społeczną, która będzie określała wszystkie szczegóły i nad tą umową rozpoczniemy prace. Chcielibyśmy aby każdy, kto pracuje pod ziemią, miał szansę, aby dopracować tam do emerytury. To jest możliwe przez alokowanie pracowników do innych zakładów górniczych, albo nawet do innych spółek górniczych. Gdyby to okazało się niemożliwe, to propozycja dla tych osób będzie zawarta w specjalnej ustawie – oznajmił polityk PiS-u.

Wiceminister zapowiadał dalszą pracę i szczegółową analizę zawartego porozumienia.

- Wszystkie kwestie, które zapisaliśmy kierunkowo, będą podlegały szczegółowej analizie, szczególnie jeśli chodzi o harmonogram wygaszania poszczególnych zakładów górniczych i zmniejszania produkcji. Analiza będzie przeprowadzana z technicznego punktu widzenia, czyli jak wyglądają złoża, także rynkowego – komu i w jakim czasie węgiel będzie mógł być sprzedawany i wreszcie z punktu widzenia społecznego – w jaki sposób wpłynie to na zmniejszanie się liczby miejsc pracy w poszczególnych latach – stwierdził Soboń.