Informacje niefinansowe – oświadczenie spółki

Termin sporządzenia oświadczenia

Oświadczenie bądź sprawozdanie na temat informacji niefinansowych jest ściśle powiązane ze sprawozdaniem z działalności jednostki. Zatem obowiązujące terminy sporządzenia będą odpowiadały terminom sporządzenia sprawozdania z działalności. Te, zgodnie z ustawą o rachunkowości, kierownik jednostki ma czas sporządzić do trzech miesięcy po dniu bilansowym. Następnie to oświadczenie bądź sprawozdanie podlega udostępnieniu. Jeśli jednostka sporządziła oświadczenie (jako wyodrębniona część sprawozdania z działalności) to zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zobligowany jest złożyć we właściwym rejestrze sądowym sprawozdanie z działalności w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Z kolei jeżeli jednostka zdecydowała się na sporządzenie odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych to zobligowana jest do zamieszczenia go na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dodatkowo jednostka zamieszcza w swoim sprawozdaniu z działalności informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych.