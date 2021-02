Mariya Gabriel, Jerzy Buzek: Upragniona przyszłość Europy

Badania naukowe i innowacje są niezbędne do osiągnięcia kluczowych postępów w naszych gospodarkach i życiu codziennym, a także do przezwyciężania nieprzewidzianych kryzysów i budowania odpornych społeczeństw. Badania naukowe były jednym z pierwszych obszarów polityki UE, w których miała miejsce kompleksowa reakcja na kryzys związany z koronawirusem. W ramach programu „Horyzont 2020" uruchomiono miliard euro na nowe metody testowania i leczenia oraz szczepionki. Niewątpliwie w nadchodzących miesiącach i latach nauka pozostanie – bardziej niż kiedykolwiek – na czele naszej wspólnej reakcji na wyzwania zdrowotne, społeczne i gospodarcze.

Program „Horyzont Europa", dysponujący budżetem w wysokości 95,5 mld euro, a także zestawem nowoczesnych instrumentów, staje się najpotężniejszym programem w zakresie badań naukowych i innowacji na świecie. Został stworzony we współpracy z europejskimi obywatelami, aby sprostać ich oczekiwaniom i potrzebom. Szacuje się, że dzięki temu przełoży się na wzrost PKB o 11 euro na każde zainwestowane euro oraz przyczyni się do stworzenia do końca 2027 r. 100 tys. miejsc pracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji.