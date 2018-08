Augustów: 16 nielegalnych migrantów w busie

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Służby Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 16 nielegalnych migrantów z Wietnamu.

Jak informuje portal wprost.pl, gdy funkcjonariusze zatrzymali w Augustowie Volkswagena Transportera na łotewskich tablicach rejestracyjnych, okazało się, że w przestrzeni ładunkowej busa, którego prowadził 28-letni mężczyzna, znajdowało się 16 obywateli Wietnamu - dwunastu mężczyzn w wieku od 18 do 35 lat oraz cztery kobiety w wieku od 18 do 29 lat.

Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu oraz pobytu w Polsce. Kierowca również został zatrzymany przez policję, w związku z tym, że pomógł w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy. Mężczyźnie grozi za to kara do 8 lat pozbawienia wolności.