Koronawirus: Prokuratorzy skarżyli się na brak masek. Skierowano ich do sekcji zwłok

Zdaniem warszawskich śledczych nie jest to działanie przypadkowe. Z dotychczasowych działań wynika, że to prokuratorzy rejonowi pełnią takie dyżury.

- Do tej pory na sekcje chodzili zwykle prokuratorzy z prokuratur rejonowych. To, co zrobił pan Blachowski to jest zwykły mobbing, brak ludzkich uczuć i zwykłej przyzwoitości. Ta zaś jest wymagana od każdego, zwłaszcza od prokuratora. Taki człowiek jak pan Blachowski za taką decyzję nie powinien pełnić żadnej funkcji publicznej. On powinien raczej dorastać i uczyć się ludzkich odruchów i ludzkiej wrażliwości. Nie wspomnę już o tym, że od każdego prokuratora wymaga się nieskazitelnego charakteru - podkreśla szef "Lex Super Omnia".