PiS chce „uregulować” zawód dziennikarza

Jak to zwykle z zapowiedziami PiS bywa ta propozycja jest bardzo niejednoznaczna. Z jednej strony przewiduje utworzenie samorządu zawodowego, który zająłby się oceną pracy dziennikarzy, szczególnie tych naruszających standardy etyczne i zawodowe. To że taki samorząd miałby prawo decydować o przynależności do zawodu sugeruje porównanie nowych rozwiązań do tych jakie funkcjonują w innych zawodach zaufania publicznego jak np. prawnicy i lekarze. Taki system miałby też stanowić gwarant wysokiej jakości wykonywania tego zawodu dzięki czemu możliwe stałoby się uchylenie kontrowersyjnego art. 212 kodeksu karnego , który przewiduje nawet rok więzienia za pomówienie dokonane za pomocą środków masowego przekazu. Nowe przepisy miałyby bowiem dać gwarancję „nienadużywania mechanizmów medialnych w sposób nieetyczny". Pytanie tylko kto i na jakiej podstawie miałby decydować jakie zachowania i poglądy dziennikarzy są etyczne i odpowiadające standardom zawodowym i na te podstawie odbierać dziennikarzom ich uprawnienia?