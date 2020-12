Koronawirus: Europol ostrzega przed fałszywymi szczepionkami

- Wysłaliśmy już ostrzeżenie do państw członkowskich Unii Europejskiej, wzywając je do zachowania szczególnej czujności. Istnieje bowiem realne ryzyko, że grupy przestępcze spróbują wykorzystać zapotrzebowanie na szczepionki - dodała Catherine De Bolle.

Przypomnijmy, że w Europie szczepionki produkowane są przez firmy Pfizer, BioNTech i Moderna są i będą rozprowadzane za darmo. Ponadto transport dawek musi spełniać szczególne wymogi temperatury przechowywania. Specyfik od Pfizer i BioNTech wymaga transportu i przechowywania w temperaturze -70 st. C. Szczepionka z Moderny natomiast ma zachowywać swoje właściwości w temperaturze między 2 a 8 st. C. przez 30 dni, lub do sześciu miesięcy w temperaturze -20 st. C.