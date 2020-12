Badanie psychologiczne kierowcy pozbawionego dożywotnio prawa jazdy jest bezcelowe - wyrok WSA

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, rozpatrujące sprawę w II instancji, zwróciło uwagę na przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Przewidują one, że jeżeli dana osoba prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości, starosta jest zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu na badania psychologiczne. Nie może też odstąpić od jej wydania. Ponieważ przepisy nie przewidują innej możliwości, starosta nie mógł postąpić inaczej – orzekło SKO.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skarżący zarzucił błędną interpretację przepisów ustawy o kierujących pojazdami. W jego opinii starosta nie mógł skierować go na badania psychologiczne z powodu cofnięcia dożywotnio uprawnienia do kierowania wszelkimi pojazdami, do których prowadzenia uprawnia prawo jazdy kategorii B.