List otwarty Andrzeja Rzeplińskiego do prezydenta Andrzeja Dudy

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego - prof. Andrzej Rzepliński - w liście otwartym domaga się, aby prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Rady Ministrów o wprowadzenie na 30 dni stanu klęski żywiołowej oraz bezzwłocznie ogłosił, że nie podpisze uchwalonej przez Sejm ustawy antykryzysowej. Chodzi o zmianę Kodeksu wyborczego.

Poniżej dalsza część artykułu W liście Andrzej Rzepliński powołuje się m.in. na: panujący od kilku tygodni w całym państwie stan narastającego zagrożenia koronawirusem COVID-19; wprowadzanie w tym czasie do porządku prawnego aktów, które bez przewidzianego Konstytucją dla takiej skrajnie nadzwyczajnej okoliczności stanu klęski żywiołowej, wprowadzają rozporządzeniami, z zupełnym lekceważeniem procedury prawodawczej elementy tego stanu na terytorium Rzeczpospolitej; zbliżający się dzień wyborów prezydenta RP, wyznaczony na 10 maja; odpowiedzialność Prezydenta RP za wierne poszanowanie postanowień Konstytucji RP, w tym strzeżenia niezłomnie bezpieczeństwa Państwa.

- Zwracam się, po pierwsze, do Pana Prezydenta o zwrócenie się do Rady Ministrów o wprowadzenie na 30 dni stanu klęski żywiołowej. Zawracam się, po drugie, do Pana Prezydenta o bezzwłoczne ogłoszenie, że nie podpisze Pan uchwalonej dzisiaj ustawy, poza wszelkim trybem prawodawczym „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" zwanej „tarczą antykryzysową" - pisze Andrzej Rzepliński.

Były prezes TK podnosi, że poprawka 172 do Kodeksu Wyborczego wrzucona nad ranem do i tak skrajnie obszernego projektu specustawy, wśród ponad 200 innych poprawek, kreuje w polskim prawie wyborczym „tarczę" antydemokratyczną. - Zamyka to w Polsce erę wolnych wyborów parlamentarnych, samorządowych oraz prezydenckich – gwarantowanych każdemu obywatelowi w Konstytucji - podkreśla Rzepliński.

Zaproponowane przez PiS rozwiązanie rozszerza zakres głosowania korespondencyjnego. Z takiej formy wzięcia udziału w wyborach będą mogli wziąć udział wyborcy, który w dniu wyborów podlegają kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Dotyczyć będzie również osób, które najpóźniej w dniu wyborów skończyły 60 lat.

