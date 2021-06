Posłanka, która odeszła z KP PiS: Mam nadzieję, że odejść będzie jak najwięcej

- Ta decyzja jest ostateczna, ja nie lubię rzucać słów na wiatr. Problem, który był skumulowany, jest cały czas nierozwiązany. Nawet rozmowa nic by w tej kwestii nie zmieniła. Chyba, że PiS wróci do korzeni, do swojego programu wyborczego i zacznie go realizować, bo ewidentnie skręcił nie w tę stronę, co trzeba - powiedziała Janowska w programie WP „Newsroom”. - Mam nadzieję, że odejść z klubu PiS będzie jak najwięcej i wszystkich zapraszam do naszego koła - dodała.

Zdaniem Janowskiej parlamentarzystom PiS „brakuje rozmów i dostępu do prezesa” Jarosława Kaczyńskiego. - To jest problem, bo niestety czasami konflikty, które przecież zdarzają się również w rodzinie, nie są rozwiązywane. To powoduje frustrację u ludzi. Frustracja narosła - mówiła.

- Kierownictwo powinno zacząć rozmawiać z ludźmi i szanować każdego posła - dodała posłanka.