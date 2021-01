Budka do Bidena: Wierzę, że USA wrócą do roli, jaką odgrywały

Odnosząc się do środowego wystąpienia Bidena, w którym ten potępił atak na Kapitol, szef PO zgodził się z prezydentem-elektem, że zamieszki na Kapitolu "nie reprezentują tego, czym są Stany Zjednoczone i kim są Amerykanie".

"W środę 6 stycznia cały demokratyczny świat w osłupieniu patrzył na dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się w Waszyngtonie. Najpotężniejsze państwo świata - dla wielu wzór demokracji - zostało zaatakowane przez tych, którzy nie chcą pogodzić się z wynikiem wyborów" - napisał Borys Budka, dodając, że wciąż "nie możemy uwierzyć w to, co się stało".

W liście do Joe Bidena przewodniczący Platformy Obywatelskiej pogratulował prezydentowi-elektowi USA wyboru na urząd.

"Ale wydarzenia ostatnich czterech lat i ich środowa kulminacja pokazują, że niekiedy agresywna, podburzana przez cynicznych polityków mniejszość może rzucić wyzwanie demokracji" - stwierdził Budka.

Dodał, że z "podobnymi zagrożeniami" mamy do czynienia także w Polsce.

Borys Budka ocenił, że wielu obywateli "czuje, że system polityczny nie działa tak, jak powinien". Według niego, te obawy rozumieją populiści, "lecz lekarstwo, które proponują, jest gorsze od choroby". Szef PO napisał, że przemoc i deptanie praw własnego kraju nie są rozwiązaniem. Jego zdaniem, ochrona instytucji demokratycznych - parlamentu, niezależnych sądów, wolnych mediów - jest szczególnie ważnym obowiązkiem wszystkich demokratów.

"Wierzę, że wraz z początkiem urzędowania pana administracji Stany Zjednoczone wrócą w światowym porządku do tej roli, jaką odgrywały przez ostatnie dekady. A szkodliwe projekty dzielenia obywateli, podważania niezależnych instytucji broniących naszych wolności oraz niszczenia zaufania do państwa i siebie nawzajem zostaną trwale odrzucone przez nasze narody. Zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce" - napisał do Joe Bidena Borys Budka, życząc prezydentowi-elektowi powodzenia.