Facebook banuje prezydenta USA Donalda Trumpa

Założyciel Facebooka przekazał, że konto Donalda Trumpa będzie zawieszone co najmniej do czasu zakończenia procesu przekazywania władzy prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych.

Zuckerberg ocenił w czwartek, że wydarzenia ostatnich 24 godzin "jasno pokazują", iż Donald Trump zamierza wykorzystać czas, jaki pozostał mu w roli prezydenta, do podważania "pokojowego i zgodnego z prawem przekazania władzy swemu wybranemu następcy Joe Bidenowi".

Według założyciela Facebooka, Trump nie potępił czynów, jakich na Kapitolu dopuścili się jego zwolennicy.

"W ciągu ostatnich lat pozwalaliśmy prezydentowi Trumpowi korzystać z naszej platformy zgodnie z naszymi własnymi zasadami, czasami usuwając materiały lub oznaczając jego posty, gdy łamały nasze reguły. Robiliśmy to, ponieważ uważamy, że opinia publiczna ma prawo do najszerszego możliwego dostępu do treści politycznych, nawet kontrowersyjnych. Ale bieżący kontekst jest teraz fundamentalnie inny, w tym zawiera wykorzystanie naszej platformy to wzniecania gwałtownej insurekcji przeciw demokratycznie wybranym władzom" - czytamy w oświadczeniu umieszczonym na Facebooku przez Zuckerberga.

Zdaniem Facebooka, ryzyko pozwolenie prezydentowi Trumpowi na korzystanie z serwisu do czasu przekazania przez niego władzy "jest zbyt wysokie". "Dlatego rozszerzamy blokadę na jego konta na Facebooku i Instagramie bezterminowo i na co najmniej najbliższe dwa tygodnie, aż zakończy się pokojowe przekazanie władzy" - oświadczył Zuckerberg.