Pence ewakuowany. Tłum wdarł się na Kapitol

Dowiedz się więcej: Kongres debatuje nad wynikiem wyborów w USA. Pence wbrew Trumpowi Trump: Przedstawię dowody, że wygraliśmy wybory Wcześniej w Waszyngtonie zorganizowano marsz zwolenników Donalda Trumpa "Save America", którego uczestnicy protestowali przeciwko fałszerstwom wyborczym, które, ich zdaniem, dały zwycięstwo Joe Bidenowi. Przed Białym Domem przez ponad godzinę do zebranych przemawiał prezydent. - Nigdy się nie poddamy, nigdy nie ustąpimy - mówił, wyliczając oszustwa, do których jego zdaniem doszło w poszczególnych stanach.

Głos zabrał także prezydent-elekt Joe Biden. Powiedział, że demokracja w Ameryce podlega bezprecedensowemu atakowi. Dodał, że osoby, które wdarły się na Kapitol nie reprezentują narodu, lecz małą grupę ekstremistów. - To nie jest protest, to chaos - ocenił. - To musi się natychmiast skończyć - oświadczył.

- Wzywam tłum do wycofania się - powiedział Joe Biden. Prezydent-elekt zaapelował do Donalda Trumpa, by ten w transmitowanym na cały kraj wystąpieniu wezwał do zakończenia oblężenia.