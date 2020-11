Czy opozycja się przebuduje?

Cytowany w audycji Marcin Duma, szef IBRIS, przewiduje, że na scenie politycznej nastąpi przetasowanie. Zmienią się formacje, ale nie zmienią się ludzie. Michał Kolanko ocenia, że sytuacja zaczyna przypominać tę z 2005 roku: Platforma i PiS się ostatecznie zrekonfigurowały, przejścia wewnątrz partii były płynne. I dodaje, że rozstanie PSL z Pawłem Kukizem to początek tej rekonfiguracji, a przez liberalne centrum ruch Władysława Kosiniaka Kamysza został dobrze przyjęty.

– Przekaz Szymona Hołowni, by uspokoić sytuację, wydaje się być skierowany do centrum, ale jest źle odbierany przez organizatorki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Z kolei jedyna posłanka Szymona Hołwoni, Hanna Gil-Piątek, była dotychczas działaczką partii ze skrajnie lewej strony sceny politycznej. Czy to nie paradoks? – pyta Michał Szułdrzyński. – Szymon Hołownia może chcieć partii szerokiej, z kilkoma frakcjami. Być może teraz liczy na przejście kogoś ze strony chadeckiej – odpowiada Michał Kolanko.