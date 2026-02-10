Rzeczpospolita
Prawo
„Zrobię to, jeżeli nie będzie podpisu”. Marszałek Czarzasty naciska na prezydenta ws. ustawy o KRS

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy o reformie Krajowej Rady Sądownictwa. - Jeżeli nie doczekam się podpisu, będę zmuszony wydać obwieszczenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków Rady według starego prawa, z którym się nie zgadzam - powiedział marszałek Sejmu.

Publikacja: 10.02.2026 11:12

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie

Foto: PAP/Rafał Guz

Dorota Gajos-Kaniewska

Na biurku prezydenta Karola Nawrockiego wciąż leży niepodpisana  nowelizacja ustawy Krajowej Radzie Sądownictwa, uchwalona przez Sejm 23 stycznia. Zgodnie z nią to sędziowie, a nie – jak obecnie - posłowie mają wybierać członków Rady, a kandydować do niej będą mogli także tzw. neosędziowie.  Organizatorem bezpośrednich i tajnych wyborów do KRS ma być  Państwowa Komisja Wyborcza.

Nie będzie podpisu – KRS wybierze Sejm

Jeśli prezydent ustawy nie podpisze, najpóźniej 11 lutego, czyli jutro, Marszałek Sejmu powinien rozpisać wybory do KRS na podstawie obecnych regulacji. Wynika to z czteroletniej kadencji obecnych sędziowskich członków kończącej się 12 maja.  

– Jako marszałek Sejmu działam w granicach prawa. Jeżeli nie doczekam się podpisu prezydenta pod ustawą o KRS, w ciągu dwóch dni wydam obwieszczenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków Rady. Nie jest to dobre prawo, w oparciu o które wydam to obwieszczenie, ale prawo obowiązujące – zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.  

Prezydent RP Karol Nawrocki oraz szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki
Sądy i trybunały
Sejm tylko potwierdzi wybór sędziów do KRS? Zbigniew Bogucki: absurdalna koncepcja

Marszałek Sejmu zaapelował do prezydenta, obywateli i sędziów 

Czarzasty zaznaczył, że sprawa zreformowania KRS i statusu sędziów przez nią rekomendowanych nie jest wyłącznie problemem środowiska sędziowskiego, lecz całego państwa i każdego obywatela.

– W związku z tym, że tak zwani neosędziowie zasiadają w różnych składach orzekających, doszło do następujących sytuacji: uchylono wyrok dożywocia za zabójstwo trzech kobiet w 2025 r., uchylono wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo żony oraz dwóch dziewczynek w 2024 r. Kwestionowane są także wyroki w sprawach rozwodowych – bywa, że uznaje się je za nieistniejące lub dotknięte nieważnością, w tym w sprawach o podział majątku. Podważane są również orzeczenia dotyczące kredytów frankowych – wskazał.

Jak przypomniał marszałek Sejmu, Polska zapłaciła już 550 mln euro kar w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

- Ponieważ dotyczy to wszystkich, apeluję do prezydenta o podpisanie ustawy o KRS. To dobra ustawa, która ma zapewnić obywatelom prawo do sądu i ograniczyć przewlekłość postępowań – mówił marszałek Sejmu. -

Włodzimierz Czarzasty zaapelował też do obywateli o włączenie się w proces odnowy wymiaru sprawiedliwości. - Szczególny apel kieruję do sędziów: przez osiem lat broniliście praworządności, teraz proszę, abyście wzięli udział w wyłanianiu kandydatów do KRS – powiedział marszałek.

Źródło: rp.pl

Osoby Włodzimierz Czarzasty Sędziowie Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) neosędziowie
