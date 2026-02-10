„Zrobię to, jeżeli nie będzie podpisu”. Marszałek Czarzasty naciska na prezydenta ws. ustawy o KRS

Na biurku prezydenta Karola Nawrockiego wciąż leży niepodpisana nowelizacja ustawy Krajowej Radzie Sądownictwa, uchwalona przez Sejm 23 stycznia. Zgodnie z nią to sędziowie, a nie – jak obecnie - posłowie mają wybierać członków Rady, a kandydować do niej będą mogli także tzw. neosędziowie. Organizatorem bezpośrednich i tajnych wyborów do KRS ma być Państwowa Komisja Wyborcza.

Nie będzie podpisu – KRS wybierze Sejm

Jeśli prezydent ustawy nie podpisze, najpóźniej 11 lutego, czyli jutro, Marszałek Sejmu powinien rozpisać wybory do KRS na podstawie obecnych regulacji. Wynika to z czteroletniej kadencji obecnych sędziowskich członków kończącej się 12 maja.

– Jako marszałek Sejmu działam w granicach prawa. Jeżeli nie doczekam się podpisu prezydenta pod ustawą o KRS, w ciągu dwóch dni wydam obwieszczenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków Rady. Nie jest to dobre prawo, w oparciu o które wydam to obwieszczenie, ale prawo obowiązujące – zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek Sejmu zaapelował do prezydenta, obywateli i sędziów

Czarzasty zaznaczył, że sprawa zreformowania KRS i statusu sędziów przez nią rekomendowanych nie jest wyłącznie problemem środowiska sędziowskiego, lecz całego państwa i każdego obywatela.