„Zrobię to, jeżeli nie będzie podpisu”. Marszałek Czarzasty naciska na prezydenta ws. ustawy o KRS

Na biurku prezydenta Karola Nawrockiego wciąż leży niepodpisana nowelizacja ustawy Krajowej Radzie Sądownictwa, uchwalona przez Sejm 23 stycznia. Zgodnie z nią to sędziowie, a nie – jak obecnie - posłowie mają wybierać członków Rady, a kandydować do niej będą mogli także tzw. neosędziowie. Organizatorem bezpośrednich i tajnych wyborów do KRS ma być Państwowa Komisja Wyborcza.
Jeśli prezydent ustawy nie podpisze, najpóźniej 11 lutego, czyli jutro, Marszałek Sejmu powinien rozpisać wybory do KRS na podstawie obecnych regulacji. Wynika to z czteroletniej kadencji obecnych sędziowskich członków kończącej się 12 maja.
– Jako marszałek Sejmu działam w granicach prawa. Jeżeli nie doczekam się podpisu prezydenta pod ustawą o KRS, w ciągu dwóch dni wydam obwieszczenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków Rady. Nie jest to dobre prawo, w oparciu o które wydam to obwieszczenie, ale prawo obowiązujące – zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Czarzasty zaznaczył, że sprawa zreformowania KRS i statusu sędziów przez nią rekomendowanych nie jest wyłącznie problemem środowiska sędziowskiego, lecz całego państwa i każdego obywatela.
– W związku z tym, że tak zwani neosędziowie zasiadają w różnych składach orzekających, doszło do następujących sytuacji: uchylono wyrok dożywocia za zabójstwo trzech kobiet w 2025 r., uchylono wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo żony oraz dwóch dziewczynek w 2024 r. Kwestionowane są także wyroki w sprawach rozwodowych – bywa, że uznaje się je za nieistniejące lub dotknięte nieważnością, w tym w sprawach o podział majątku. Podważane są również orzeczenia dotyczące kredytów frankowych – wskazał.
Jak przypomniał marszałek Sejmu, Polska zapłaciła już 550 mln euro kar w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
- Ponieważ dotyczy to wszystkich, apeluję do prezydenta o podpisanie ustawy o KRS. To dobra ustawa, która ma zapewnić obywatelom prawo do sądu i ograniczyć przewlekłość postępowań – mówił marszałek Sejmu. -
Włodzimierz Czarzasty zaapelował też do obywateli o włączenie się w proces odnowy wymiaru sprawiedliwości. - Szczególny apel kieruję do sędziów: przez osiem lat broniliście praworządności, teraz proszę, abyście wzięli udział w wyłanianiu kandydatów do KRS – powiedział marszałek.
