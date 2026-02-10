Jaka jest sytuacja pracowników Dino

Na Facebooku OPZZ Konfederacja Pracy wypisała kwestie, które mają być poruszane podczas dzisiejszego spotkania. To m.in. naruszenia przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przez Dino, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, niska obsada w marketach i magazynach, potrącanie środków z premii pracowników na naprawę urządzeń, zakaz urlopów w sezonie letnim, naciski na wydajność pracy oraz łamanie przepisów prawa w zakresie temperatury.

O Dino w ostatnich tygodniach jest głośno właśnie w kontekście zbyt niskiej temperatury panującej w sklepach. Jak poinformowała nas Państwowa Inspekcja Pracy, w części placówek pomiary przeprowadzone podczas kontroli faktycznie potwierdziły zbyt niskie temperatury. W jednym ze sklepów w Skierniewicach było zaledwie 3,2 st. C. na stanowisku kasowym. W sumie PIP od początku stycznia przeprowadziła ponad 140 kontroli.

– Wyniki działań Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że w części sklepów pomiary przeprowadzone podczas kontroli potwierdziły zbyt niskie temperatury. W każdym tego typu przypadku zostało wydane polecenie doprowadzenia warunków panujących w pomieszczeniach sklepów do stanu zgodnego z przepisami. W kilku przypadkach doszło do wydania decyzji o wstrzymaniu pracy w sklepie do czasu podwyższenia temperatury w pomieszczeniach pracy, co przyniosło pozytywne efekty potwierdzone w czasie rekontroli – poinformowała nas PIP.

Jak rozwija się Dino

Dino jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci handlowych w Polsce. Spółka otworzyła w 2025 r. 345 sklepów. Na koniec 2025 r. miała ich 3 033. W trakcie 9 miesięcy 2025 r. Dino wypracowało 24,7 mld zł przychodów. Były one o 14,9 proc. wyższe rok do roku. Zysk EBITDA zwiększył się o 14,6 proc. do 1,93 mld zł, a zysk netto wyniósł prawie 1,2 mld zł wobec prawie 1,1 mld zł rok wcześniej.

Według ostatnich dostępnych danych – czyli za III kwartał 2025 r. – koszty świadczeń pracowniczych wzrosły w tym okresie o 18,3 proc. do 1 061,9 mln zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby pracowników z 47 149 na dzień 30 września 2024 r. do 54 486 na koniec września 2025 r.