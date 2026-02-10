Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Konflikt w Dino. We wtorek spotkanie z władzami firmy

Inspekcja Pracy i OPZZ alarmują, że Dino łamie prawa pracowników. – Dzisiaj odbędzie się spotkanie z przedstawicielstwem Dino. Będę uczestniczył w nim również ja – poinformował „Rzeczpospolitą” Michał Lewandowski, przewodniczący zarządu OPZZ Konfederacja Pracy.

Publikacja: 10.02.2026 11:08

Konflikt w Dino. We wtorek spotkanie z władzami firmy

Foto: Lukasz Sokol/Bloomberg

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zarzuty dotyczące warunków pracy w Dino zostały podniesione przez OPZZ i Państwową Inspekcję Pracy?
  • Jakie są plany i oczekiwania OPZZ związane z negocjacjami z przedstawicielami Dino?
  • Jak wygląda aktualna sytuacja finansowa i rozwój sieci handlowej Dino w kontekście ostatnich wyników finansowych?
  • Dlaczego w części sklepów Dino doszło do problemów związanych z temperaturą i jakie działania podjęła Państwowa Inspekcja Pracy w tej sprawie?

O godz. 10 w Katowicach miało rozpocząć się spotkanie przedstawicieli OPZZ Konfederacja Pracy z przedstawicielstwem firmy Dino.

– Biorąc pod uwagę, że rozpoczynamy dopiero dialog, nie chciałbym wdawać się w szczegóły dla dobra prowadzonych rozmów. Stosowną informację przedstawimy po ich odbyciu – poinformował dziś rano „Rzeczpospolitą” Michał Lewandowski, przewodniczący zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy.

Czytaj więcej

Burza wokół sklepów Dino. A sieć milczy
Handel
Burza wokół sklepów Dino. A sieć milczy

Od kilku dni próbujemy uzyskać odpowiedzi od Dino na pytania dotyczące praw pracowniczych, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i spotkania z przedstawicielami OPZZ. Do czasu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy od sieci żadnej odpowiedzi.

Reklama
Reklama

Jaka jest sytuacja pracowników Dino

Na Facebooku OPZZ Konfederacja Pracy wypisała kwestie, które mają być poruszane podczas dzisiejszego spotkania. To m.in. naruszenia przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przez Dino, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, niska obsada w marketach i magazynach, potrącanie środków z premii pracowników na naprawę urządzeń, zakaz urlopów w sezonie letnim, naciski na wydajność pracy oraz łamanie przepisów prawa w zakresie temperatury.

O Dino w ostatnich tygodniach jest głośno właśnie w kontekście zbyt niskiej temperatury panującej w sklepach. Jak poinformowała nas Państwowa Inspekcja Pracy, w części placówek pomiary przeprowadzone podczas kontroli faktycznie potwierdziły zbyt niskie temperatury. W jednym ze sklepów w Skierniewicach było zaledwie 3,2 st. C. na stanowisku kasowym. W sumie PIP od początku stycznia przeprowadziła ponad 140 kontroli.

– Wyniki działań Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że w części sklepów pomiary przeprowadzone podczas kontroli potwierdziły zbyt niskie temperatury. W każdym tego typu przypadku zostało wydane polecenie doprowadzenia warunków panujących w pomieszczeniach sklepów do stanu zgodnego z przepisami. W kilku przypadkach doszło do wydania decyzji o wstrzymaniu pracy w sklepie do czasu podwyższenia temperatury w pomieszczeniach pracy, co przyniosło pozytywne efekty potwierdzone w czasie rekontroli – poinformowała nas PIP.

Jak rozwija się Dino

Dino jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci handlowych w Polsce. Spółka otworzyła w 2025 r. 345 sklepów. Na koniec 2025 r. miała ich 3 033. W trakcie 9 miesięcy 2025 r. Dino wypracowało 24,7 mld zł przychodów. Były one o 14,9 proc. wyższe rok do roku. Zysk EBITDA zwiększył się o 14,6 proc. do 1,93 mld zł, a zysk netto wyniósł prawie 1,2 mld zł wobec prawie 1,1 mld zł rok wcześniej.

Według ostatnich dostępnych danych – czyli za III kwartał 2025 r. – koszty świadczeń pracowniczych wzrosły w tym okresie o 18,3 proc. do 1 061,9 mln zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby pracowników z 47 149 na dzień 30 września 2024 r. do 54 486 na koniec września 2025 r.

Reklama
Reklama

Spółka jest notowana na giełdzie od 2017 r. Od czasu debiutu jej wycena poszła mocno w górę. Obecnie wynosi ponad 38 mld zł. Podczas wtorkowej sesji kurs spada o 0,8 proc. do 38,9 zł. Największym akcjonariuszem Dino jest założyciel sieci, Tomasz Biernacki. Ma pakiet kontrolny.

W poniedziałek po południu Dino podało informację o rezygnacji Piotra Ścigały (był związany z firmą przez ponad dwie dekady) z zasiadania w zarządzie. Zapytaliśmy Dino, czy rezygnacja Ścigały ma związek z informacjami dotyczącymi spraw pracowniczych, ale na to pytanie również nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W komunikacie giełdowym rezygnację uzasadniono względami osobistymi.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Handel Giełda Rynki Organizacje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) Firmy Dino
Na koniec 2025 r. sieć Dino miała3033 sklepów
Handel
Zaskakujący ruch Dino w sprawie kontroli w sklepach. PIP potwierdza nieprawidłowości
Fabryka odzieży, Dakka, Bangladesz
Handel
USA mają nową umowę handlową z Bangladeszem. Część odzieży zwolniona z ceł
Robiąc zakupy przy kasach samoobsługowych, często wydajemy więcej, niż zakładaliśmy
Handel
Płacisz za zakupy w kasie samoobsługowej? Rachunek może być wyższy nawet o 25 proc.
Burza wokół sklepów Dino. A sieć milczy
Handel
Burza wokół sklepów Dino. A sieć milczy
Ludzie przechodzą obok muralu z wizerunkiem Najwyższego Przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneieg
Handel
Nowa presja z Waszyngtonu. Trump nałoży 25 proc. cła za relacje handlowe z Iranem
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama