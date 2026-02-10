Aktualizacja: 10.02.2026 05:25 Publikacja: 10.02.2026 04:13
Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun
Foto: PAP/Tomasz Gzell
Z wielką determinacją i zaangażowaniem podnosimy standardy nadzoru właścicielskiego i jakości doboru zasobów kadrowych w spółkach Skarbu Państwa. To, co wydarzyło się w ostatnich dwóch latach, oparte na bardzo wielu inicjatywach, spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem inwestorów i rynków finansowych. Jeżeli popatrzymy na kapitalizację spółek z udziałem Skarbu Państwa, naszych narodowych championów, to wyraźnie widać, że inwestorzy odzyskali zaufanie do tych spółek. Cały pakiet podjętych przez nas działań, w tym wejście w życie wspomnianego Kodeksu, wpisuje się w budowanie zupełnie innego podejścia do zarządzania majątkiem państwowym.
Po pierwsze, mamy wytyczne OECD, które wskazują na konieczność tworzenia tego typu regulacji. Po drugie, wydaje nam się, że po 30 latach budowania kapitalizmu w Polsce, jesteśmy na tyle wyedukowani i świadomi, że wiemy, iż zbudowanie odpowiedniego ekosystemu, właściwych zachowań i najlepszych praktyk, jest dziś kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju i zapewnienia wzrostu PKB. Wiemy też, że przez całe lata dochodziło do różnych wątpliwych zjawisk – i nie będę od tego abstrahował. To jest odpowiedź na potrzebę maksymalnego profesjonalizowania doboru kadr. To oczywiście proces, to nie wydarzy się z dnia na dzień. Natomiast bardzo się cieszę, że z jednej strony wdrażamy standardy kompetencji i realizujemy pilotaż macierzy kompetencji, a z drugiej – mamy bardzo ważny dokument podpisany przez pana premiera, czyli Kodeks Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego. Trzeci moduł to nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Te trzy działania wpisują się w nasze priorytety. Mam nadzieję, że ostatecznie stworzą trwały fundament do wdrożenia standardów dotyczących kadr w spółkach Skarbu Państwa, ale także w spółkach komunalnych – bo to przecież wykracza poza bezpośredni zakres odpowiedzialności Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Kodeks Dobrych Praktyk określa, w jaki sposób oraz jakimi zasadami będziemy kierować się przy podejmowaniu decyzji w ramach nadzoru właścicielskiego. Mówimy tu o jednoznacznym, profesjonalnym kluczu doboru zasobów. Napisałem nawet w swoich mediach społecznościowych, że w kwestii tzw. odpolitycznienia kluczowe są kompetencje i profesjonalizm. Szczerze mówiąc, nie interesują mnie preferencje światopoglądowe, seksualne czy polityczne, bo to jest zupełnie wtórne wobec kryteriów, według których powinni być dobierani prezesi czy członkowie rad nadzorczych. Liczą się kompetencje, doświadczenie, potwierdzone sukcesy biznesowe oraz cały szereg różnych umiejętności, które muszą być dopasowane do specyfiki poszczególnych spółek.
Nie wydaje mi się, żeby tak było. Ta zasada daje pewną furtkę do uwzględniania różnych perspektyw. Nie mamy monopolu na prawdę.
Po pierwsze, wyślemy spółkom wytyczne właścicielskie dotyczące stosowania Kodeksu w spółkach. Będzie on dotyczył zarówno rad nadzorczych, jak i zarządów. Widzimy znacznie poważniejszą rolę przewodniczących rad nadzorczych, którzy powinni bardzo aktywnie włączać się zarówno w nadzór nad spółkami, jak i w komunikację z właścicielem. Mówię to jednoznacznie od momentu, gdy zostałem ministrem. Sam byłem przewodniczącym rad nadzorczych dużych spółek i wiem, jak istotna jest to rola. Nie wydaje mi się, aby Kodeks mógł być obchodzony. Oczywiście uwzględniamy różne perspektywy i dajemy możliwość przedstawienia własnego zdania osobom odpowiedzialnym za jego wdrażanie na poziomie spółek.
Po pierwsze – radzie nadzorczej. Po drugie – nam jako aktywnemu właścicielowi. Jesteśmy w stałym kontakcie ze spółkami. Tak widzę swoją rolę. W poprzednim tygodniu spotkałem się z większością prezesów najważniejszych spółek Skarbu Państwa. W tym tygodniu wszyscy mają już Kodeks, mogą się z nim zapoznać. Spółki oswajają się z tym dokumentem, bo macierze kompetencji i weryfikacja kompetencji członków rad nadzorczych już się odbywa w 23 spółkach i mamy z tego pilotażu cały szereg wniosków. Jestem optymistą, bo widzę, że poprawiamy standardy. Dopóki nie mieliśmy jasno zdefiniowanego katalogu wymogów i oczekiwań, zawsze istniała przestrzeń do interpretacji i wprowadzania własnych rozwiązań. Weszliśmy w proces, w którym musimy przełamać pewną tradycję. Nasi poprzednicy doprowadzili myślenie w kategoriach „tylko nasi” do ekstremum.
Pamiętam wypowiedź jednego z czołowych polityków PiS, który powiedział, że nie mogą mieć fachowców w spółkach Skarbu Państwa, bo ci nie realizują ich programu. My idziemy dokładnie w przeciwnym kierunku. Oczywiście gdy mówimy o spółkach strategicznych, o szczególnym znaczeniu w warunkach geopolitycznego rozchwiania i trudnej przewidywalności, państwo musi mieć realny wpływ. Natomiast kluczowe jest połączenie kompetencji i doświadczenia z perspektywą strategiczną realizowaną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.
Po pierwsze, przyglądamy się tym najważniejszym, bo one są kluczowe. Po drugie, zmiany już następują. Nie jest też tak, że stoi wielka kolejka chętnych do rad nadzorczych. Reagujemy na impulsy z rynku. Otrzymuję wiele pozytywnych sygnałów od osób z sektora prywatnego, z ogromnym doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, które zgłaszają gotowość zasiadania w radach nadzorczych. Tworzymy swego rodzaju bank danych. Oczywiście w przypadku największych grup, takich jak PZU czy Orlen, które mają po kilkaset podmiotów zależnych, wdrażanie zasad w spółkach „wnuczkach” jest już w dużej mierze zadaniem zarządów.
To zostanie zawarte w nowelizacji ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym.
Oczywiście odpada. Zdecydowanie zaostrzamy kryteria. Honorowane będą wyłącznie tytuły MBA certyfikowane przez uczelnie mające uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Zwiększamy też wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego i potwierdzonych umiejętności. To powinno znacząco pomóc w doborze kadr.
Jesteśmy w trybie nieustannego nadzoru właścicielskiego. Co roku odbywają się zwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy, często także nadzwyczajne. To zawsze okazja do rozmów z przewodniczącymi rad nadzorczych i do oceny jakości nadzoru. Korekty są czymś naturalnym i stanowią immanentny element praktycznego nadzoru właścicielskiego.
Jestem praktykiem biznesowym, menedżerem i restrukturyzatorem. Byłem przedsiębiorcą i inwestorem. Pojęcie „władzy” zupełnie na mnie nie działa. Myślę pragmatycznie: jak stworzyć najbardziej efektywny model zarządzania, który będzie budował wartość spółek. Oczywiście to bywa przedmiotem twardej dyskusji z politykami przyzwyczajonymi do dawnych praktyk.
Kodeks nie jest tu kluczowy. Kluczowa jest nowelizacja ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym. Jesteśmy w kontakcie z autorami złożonych projektów. W najbliższym czasie odbędzie się z nimi spotkanie. Pokazujemy praktyczny wymiar naszych propozycji i wskazujemy elementy, które nie zostały właściwie zaadresowane w tamtych projektach, jak choćby kwestia jawności wynagrodzeń – one przecież w spółkach publicznych są jawne i publikowane w raportach rocznych.
Nasze systemowe działania wysyłają bardzo wyraźny sygnał dotyczący naszego podejścia. Z mojej ponad półrocznej praktyki w MAP wynika, że nie mam kolejek polityków przed gabinetem. Zarządy dobieramy tak, by były jeszcze bardziej odpowiedzialne za standardy corporate governance. Wnioski o sponsoring czy wsparcie trafiają do wszystkich firm – prywatnych i państwowych. Klucz musi być merytoryczny.
To jest proces, ale skutecznie i konsekwentnie się kończą.
