Prawo łaski należy do prerogatyw prezydenta – a więc jego stosowanie nie wymaga kontrasygnaty premiera. Korzystanie z prawa łaski nie podlega kontroli.

Dysponowanie przez prezydenta prawa łaski wywodzi się z czasów rządów królewskich – przed pojawieniem się koncepcji trójpodziału władz król był również najwyższym organem władzy sądowniczej, miał też nieograniczone prawa w zakresie darowania lub złagodzenia kar orzeczonych wobec poddanych.

Prezydent Karol Nawrocki jak dotąd skorzystał z prawa łaski w przypadku trzech osób (rozpatrzył łącznie osiem wniosków o ułaskawienie).

Sondaż: Ponad połowa Polaków chce, by prezydent nadal mógł ułaskawiać

Uczestników badania UCE Research dla Onetu spytano, czy prezydent powinien dysponować prawem łaski.

Za pozostawieniem takiego uprawnienia prezydentowi opowiedziało się 57,4 proc. badanych – przy czym 22,1 proc. respondentów uważa, że prezydent „zdecydowanie” powinien dysponować prawem łaski, a zdaniem 35,3 proc. – raczej powinien nim dysponować.

Prawo łaski odebrałoby prezydentowi 26 proc. ankietowanych, przy czym 10,2 proc. odebrałoby mu je zdecydowanie, a 15,8 proc. – raczej odebrałoby to uprawnienie prezydentowi.