Wybory częściowo korespondencyjne - debata w Sejmie

Budka: Jesteście totalnym chaosem

Według projektu, wyborcy, którzy nie zgłoszą chęci głosowania korespondencyjnego będą mogli głosować w lokalach wyborczych.

- Liczymy na współpracę ze strony opozycji, na merytoryczną debatę - oświadczył Czarnek.

Przedstawiając stanowisko klubu PiS Mirosława Stachowiak-Różecka zaapelowała o przejście do drugiego czytania. Skrytykował to przemawiający po niej przewodniczący PO Borys Budka, który zwrócił uwagę, że projekt pojawił się w poniedziałek wieczorem.

- Nie ma drugiego takiego ugrupowania na świecie, które potrafi zrobić taki chaos a potem udawać, że wszystko jest zgodne z prawem - mówił Budka. - Jesteście nie tylko totalną władzą, ale i totalnym chaosem - dodał pod adresem klubu PiS.

- Mówicie o konstytucji? To ostatni akt, na jaki możecie się powoływać. To co zrobiliście, to kpina z obywateli. Mówicie, że trzeba przyspieszyć wybory - wy je opóźniliście - podkreślił. Budka wniósł o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.,