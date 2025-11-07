Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów w Chinach w trosce o najmłodszych

Chińczycy zakazali sprzedaży jednorazowych e-papierosów m.in. przez wzgląd na zdrowie populacyjne, zwłaszcza najmłodszych. Smakowe wersje tych wyrobów były atrakcyjne dla młodzieży, dlatego też zaczęto po nie chętniej i częściej sięgać. Nie inaczej jest w Polsce. Jak pokazują krajowe dane epidemiologiczne – 40 proc. dziewczynek i 47 proc. chłopców w wieku 15 lat co najmniej raz w życiu użyło e-papierosa, a około 30 proc. nastolatków używa ich regularnie.

– Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że co trzeci nastolatek w Polsce zaczął inicjację nikotynową od e-papierosa, czyli był on pierwszym wyrobem zawierającym nikotynę, którego spróbował w życiu – tłumaczy prof. Mateusz Jankowski. Jednorazowe e-papierosy, które są od razu gotowe do użycia, w wielu wariantach smakowych i kolorach, są szczególnie niebezpieczne. Więcej dzieci w Polsce regularnie sięga po e-papierosy niż po tradycyjne – dodaje.

Dla młodych organizmów e-papierosy są szczególnie szkodliwe, ponieważ do 25. roku życia stale rozwija się układ nerwowy. Dlatego też dzieci i młodzież są bardziej podatne na działanie nikotyny i łatwiej mogą się od niej uzależnić. – Ponadto, regularne używanie e-papierosów zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego (zawału serca, udaru mózgu), uszkadza naczynia krwionośne, prowadzi do rozwoju stanu zapalnego w układzie oddechowym, uszkadza komórki układu oddechowego, zwiększa ryzyko infekcji układu oddechowego oraz zwiększa ryzyko tworzenia skrzepów – podkreśla prof. Jankowski.

Nieznany skład jednorazowych e-papierosów?

Poza troską o najmłodszych, zakaz sprzedaży e-papierosów w Chinach był podyktowany wynikami badań, które wykazały, że ich długofalowe używanie powoduje poważne skutki zdrowotne. Tymczasem w Polsce – mimo że to właśnie z Chin trafia do nas większość tych wyrobów – nie prowadzimy praktycznie żadnych badań nad ich składem. – Przez ostatnie lata Biuro ds. Substancji Chemicznych nie przebadało ani jednego z tysięcy modeli wyrobów okołotytoniowych sprowadzanych z Chin. Natomiast Warszawski Uniwersytet Medyczny, który przeprowadził własne badania, wykazał, że w żadnym przypadku deklarowany przez producenta skład nie pokrywał się z rzeczywistym – alarmuje Andrzej Parafianowicz, zastępca dyrektora ds. analiz i strategii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Nadzór nad rynkiem e-papierosów jest coraz gorszy

Ministerstwo Zdrowia zapowiadało wielką walkę z e-papierosami, w tym z tymi jednorazowymi. Na wzór innych krajów europejskich, m.in. Belgii, w Polsce te wyroby miały zostać zakazane. Od kilku miesięcy trwają prace w tym zakresie, które według ekspertów nie rokują zbyt dobrze. – Sytuacja przez ostatnie półtora roku dość dynamicznie się zmieniła – zamiast poprawić się prawnie, pogorszyła się.