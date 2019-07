Nitras: Kuchciński nie odrobił lekcji Tuska i Sikorskiego

Pan powiedział, jak marszałek Kuchciński podróżował, zabierając ze sobą rodzinę.

Nigdy dziennikarzowi, który by wpadł na trop jakiejś afery nie powiedziałbym, że się na kimś mści, nie szukałbym jakichś osobistych intencji. Ponieważ poznałem te fakty uważam, że opinia publiczna powinna je znać. Marszałek Kuchciński, po pierwsze, nadużywa prawa, bo nie ma prawa używać samolotu do celów prywatnych, a to jest bez wątpienia używanie do celów prywatnych, i to nie tylko dla siebie, ale i dla rodziny. Po drugie, marszałek Sejmu kłamie. Bo kiedy dziennikarze pytali o to, czy korzysta do celów prywatnych i czy korzysta jego rodzina, to Kancelaria Sejmu - ale przecież nie Kancelaria Sejmu ma wiedzę, tylko marszałek ma wiedzę - to sam marszałek mówił nieprawdę, że nie korzystali. Pytanie, czy takiej Polski chcemy, czy takich standardów chcemy, w których władza jest bezkarna.

Za poprzedniego rządu również dochodziło do podobnych sytuacji, kiedy premier Donald Tusk zabierał rodzinę na pokład samolotu, kiedy marszałek Senatu Bogdan Borusewicz latał często i nadużywał przywilejów władzy.

Nie byłem posłem w tamtej kadencji, byłem w europarlamencie w tamtym czasie, kiedy premierowi Tuskowi to zarzucano. Ale z tego, co dziennikarze mówią, to rzeczywiście podobno pan premier Tusk korzystał - słyszałem o jednym przypadku, kiedy leciała jego córka.

Politycy PiS chcą się zająć Donaldem Tuskiem, wykazać, ile było takich lotów.

Standardy, które się wypracowuje, co wolno, co nie, są często przedmiotem debaty publicznej, która jest oparta właśnie o takie zdarzenia. Pamiętam tę debatę, kiedy Tusk latał do Gdańska i pamiętam, że efektem tego był pewien brak społecznej zgody na to i decyzja premiera Tuska, żeby przestać latać. I on przestał latać w ten sposób. To dziennikarze dzisiaj mówią.

Również marszałek Kuchciński przestanie teraz zabierać rodzinę.

Wydaje mi się, że pan marszałek Kuchciński nie przerobił paru lekcji. Nie przerobił lekcji Donalda Tuska i prywatnego latania do domu. Nie przerobił lekcji marszałka (Sejmu – red.) Sikorskiego i używania kilometrówek. Mało tego, jeszcze wprowadził trzecią lekcję, własną, to znaczy jest pierwszym marszałkiem Sejmu chyba, któremu przysługuje ochrona BOR-u, 24-godzinna limuzyna, który nie porusza się inaczej jak bez czterech (poza BOR-em) strażników Straży Marszałkowskiej, a jeszcze korzysta do celów służbowych z taksówek.

I co Pan z tego wywodzi?

Wyobraża Pan sobie marszałka Kuchcińskiego z dwoma BOR-owcami, z czterema strażnikami Straży Marszałkowskiej w taksówce za służbowe pieniądze? Wywodzę jeden wniosek: że najważniejsze funkcje w państwie muszą pełnić ludzie do pewnego stopnia skromni, umiarkowani, mający świadomość, co wolno, czego nie wolno...

Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało to w kampanii.

...przede wszystkim uczciwi. To znaczy ludzie, którzy nie wykorzystują możliwości, które się ma, do takiego taniego wzbogacania się. Jeśli marszałek wychodzi z domu i na niego czeka przez 24 godziny naprawdę bardzo dobra, godna limuzyna i kierowca, to przecież nie może używać do celów służbowych samochodu. Mamy marszałka, który dla jakichś drobnych kilkunastu tysięcy złotych na przestrzeni kadencji, dwudziestu chyba, robi takie rzeczy. To nie jest standard marszałkowski. Pan marszałek Kuchciński na wielu poziomach w tej kadencji Sejmu udowodnił nam, że nie dorósł to tej funkcji. To pierwszy marszałek, który nie rozmawia z dziennikarzami. Odszedł od tradycji stałych konferencji przed posiedzeniem Sejmu. Nie odpowiada na pytania, odsyła do Biura Prasowego. To marszałek, który nie rozmawia z posłami. To marszałek, który prowadzi obrady łamiąc prawo.

Dodam, że nie rozmawia z dziennikarzami, a przynajmniej z większością tych dziennikarzy.

Do tego na końcu stworzył wokół siebie takie Bizancjum, że lata służbowym samolotem do celów prywatnych, wykorzystuje kilometrówki w sposób taki niegodny. Taką mamy drugą osobę w państwie. Ale za to ma inną zaletę, to znaczy jest marszałkiem na pilota. Jest człowiekiem - i to jest chyba jego podstawowa cecha, która zdecydowała o tym, że jest marszałkiem - który słucha wszystkich poleceń Jarosława Kaczyńskiego. Od tych drobnych - o której mają być głosowania, żeby prezes się wyspał - po te poważne, jak wprowadzanie projektów ustaw wtedy, kiedy prezes się na to zgodzi, odbieranie głosu, kiedy prezes jest znudzony i nie chce mu się słuchać posłów opozycji albo głosowanie ustaw kodeksowych w trybie zwykłym (gdy konstytucja i regulamin Sejmu mówią, że muszą być głosowane w innym trybie), bo prezesowi Kaczyńskiemu się spieszy albo chce, żeby regulacja szybko weszła w życie. No takiego mamy marszałka Sejmu. To marszałek Sejmu sobie wystawił świadectwo.