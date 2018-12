Joe Biden obiecał umierającemu synowi, że nie wycofa się z życia publicznego AFP

Podczas promocji swojej książki "Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose", były wiceprezydent Joe Biden powiedział, że obiecał swojemu umierającemu synowi, Beau, iż nie wycofa się z życia publicznego po jego śmierci.