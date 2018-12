Strażnicy prawdy "Ludźmi roku" Time'a

"Strażnicy w walce o prawdę" - Dżamal Chaszodżdżi, pięcioro dziennikarzy "The Capital Gazette" z Maryland, Wa Lone i Kyaw Soe Oo - dwóch dziennikarzy Reutersa i Maria Ressa - filipińska dziennikarka i ekspertka ds. światowego terroryzmu - te osoby zostały uznane w plebiscycie tygodnika "Time" za "Osobistości Roku" 2018.

Zamordowany na terenie saudyjskiego konsulatu w Stambule Dżamal Chaszodżdżi zapłacił życiem za walkę o prawa obywatelskie i sprzeciw wobec następcy tronu Muhammada ibn Salmana - uzasadnia "Time". "Jego śmierć obnażyła prawdziwą naturę uśmiechniętego księcia i absolutny brak zasad moralnych w saudyjskim księstwie". Jest pierwszą w historii nieżyjąca osobą, która otrzymuje tytuł "Człowieka Roku".

