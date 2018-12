Wielka Brytania: Theresa May obronił się w głosowaniu? Deklaracje posłów

Dziś wieczorem politycy Partii Konserwatywnej zagłosują w sprawie swojej liderki Theresy May. Aby pozostać przewodniczącą partii, brytyjska premier potrzebuje poparcia 158 posłów. Głosowanie będzie tajne.

Dziś rano wpłynął wniosek o odwołanie premier Theresy May ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej. Listy złożyło 48 parlamentarzystów, wymagane minimum.

Zdaniem May, jej odsunięcie od stanowiska oznaczałoby przedłużenie negocjacji z Brukselą lub całkowite unieważnienie brexitu.

Theresa May obroni się w dzisiejszym głosowaniu? BBC spytało o to członków jej partii. Swoją lojalność zadeklarowali politycy z jej gabinetów, również ministrowie, którzy są uważani za jej ewentualnych następców.

Jak dotąd 158 posłów publicznie oświadczyło, że zagłosuje za Theresą May. Przeciwko szefowej partii jest co najmniej 33 osoby.

Szefowa Partii Konserwatywnej potrzebuje co najmniej 158 głosów, by zachować stanowisko. Głosowanie będzie tajne, więc tak naprawdę nie wiadomo, ile osób rzeczywiście poprze szefową rządu.

Jeśli May dziś wygra, nie będzie można kwestionować jej przywództwa wśród konserwatystów przez co najmniej rok. Jeśli przegra, zostanie wyłoniony nowy lider partii. May nie będzie mogła wystartować w wyborach.

Inna możliwość dotyczy skali zwycięstwa. Jeśli wygra, ale z minimalną przewagą, może zdecydować się na ustąpienie ze stanowiska. W tej sytuacji również nie mogłaby wystartować w kolejnych wyborach na szefa partii.

Czy po porażce May w Wielkiej Brytanii będzie nowy premier? Nie natychmiast. May zostanie na stanowisku tymczasowego premiera do czasu wyboru nowego lidera partii. Może to potrwać nawet sześć tygodni.