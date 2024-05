Adwokatka tłumaczy również, że ”sprowadzanie na własny użytek z zagranicy leków, które w Polsce nie są dopuszczone do obrotu również nie jest przestępstwem, bo nie zabrania tego ani ustawa farmaceutyczna, ani kodeks karny”. Obecnie kobiety - zgodnie z prawem - same mogą przerywać własne ciąże i wykonać wszystkie zmierzające do tego czynności. - Już dzisiaj zamawiają więc służące do tego tabletki, o czym doskonale wie policja i organy ścigania – zauważa mec. Ferenc.

Żadnego potencjalnego ryzyka adwokatka nie dostrzega też w sytuacji, w której planująca aborcję farmakologiczną kobieta zgłosiłaby się na poprzedzającą ją wizytę osobistą. - Jeśli poprosi lekarza o informację dotyczącą np. stanu krzepliwości krwi w związku z planowanym zabiegiem, medyk nie ma prawa odmówić jej udzielenia. Nie ma wpływu na decyzję kobiety, poza tym ona sama planuje podjąć legalną czynność, bo taką w Polsce jest przerwanie własnej ciąży – podkreśla.

Dostęp do aborcji

Prawniczka ocenia, że jeśli przepisy holenderskiego prawa weszłyby w życie, z pewnością przyczyniłyby się do upowszechnienia dostępu do aborcji dla Polek. Wskazuje, że być może pomogłoby to również w wywarciu presji na polskich lekarzy, aby aktywniej włączyli się w działania na rzecz powszechnego dostępu do bezpiecznej aborcji. - I stałoby się dla nich wyrzutem sumienia, że o polskie pacjentki bardziej troszczą się lekarze z innego kraju UE – konkluduje ekspertka.

W polskim parlamencie trwają prace nad czterema projektami ustaw liberalizujących prawo aborcyjne. Trzy z nich zawierają pomysły ugrupowań, takie jak powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego (Trzecia Droga) i gwarancja możliwości przerywania ciąży do 12. tygodnia (KO i Lewica). Czwarty zaś to projekt autorstwa posłów ostatniego z tych ugrupowań, nowelizujący kodeks karny, którego przyjęcie doprowadziłoby do depenalizacji i dekryminalizacji czynów podjętych w celu przeprowadzenia aborcji. W praktyce nie można byłoby ukarać choćby osób, które pomogły w jej dokonaniu, np. dostarczając środki poronne. Obecne przepisy stanowią, że ten, kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę niezgodnie z prawem, pomaga jej w tym lub do tego nakłania, może zostać skazany nawet na trzy lata pozbawienia wolności. A w przypadku, gdy płód zdolny jest już do życia poza jej organizmem, nawet do lat ośmiu.