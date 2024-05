Przychód z wynajmu można obniżyć o stratę. Teraz i w przyszłości

Czytaj więcej Podatki Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną Część przedsiębiorców straci na reformie składki zdrowotnej. I zastanawiają się, co zrobić, żeby ją zmniejszyć. Jednym ze sposobów jest podział firmy. Eksperci potwierdzają, że to możliwe.

Ministerstwo Finansów chce doprecyzować przepisy

Choć więc wydawało się, że sprawa jest przesądzona, Ministerstwo Finansów postanowiło doprecyzować przepisy. Art. 9 ust. 5 ustawy o PIT mówiący o odliczaniu straty przez ryczałtowców odnosi się bowiem tylko do tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Nie wymienia uzyskujących przychody z wynajmu prywatnego. „Regulacja ta nie przystaje do brzmienia art. 11 ustawy o ryczałcie” – podkreśliło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu. Dlatego art. 9 ust. 5 ustawy o PIT trzeba uzupełnić o wynajmujących (a także o tych, którzy uzyskują przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych). Jest to zmiana doprecyzowująca i porządkowa – zapewnia resort finansów.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Projekt został skierowany do konsultacji.

Jak rozliczyć stratę? Są dwa warianty. Pierwszy pozwala odliczać ją przez pięć lat, w jednym roku nie więcej niż połowę. Można przyjąć dowolne proporcje, np. 40, 35 i 25 proc.

Czytaj więcej Podatki Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły Nie będzie górnego limitu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców z dużymi przychodami, którzy rozliczają się ryczałtem. Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że część z nich straci na reformie.

Drugi wariant daje możliwość pełnego odliczenia, z limitem do 5 mln zł.