Z kolei szczyt UE-Ukraina miałby dotyczyć „debaty na temat rozszerzenia UE o Ukrainę” oraz o odbudowie Ukrainy po wojnie. Prezydent przypomina, że w czasie polskiej prezydencji przypadać będzie trzecia rocznica rozpoczęcia wojny Rosji z Ukrainą.



Donald Tusk nie spotkał się z Andrzejem Dudą 1 maja, mimo zaproszenia od prezydenta

W środę nie doszło do spotkania premiera Tuska z Andrzejem Dudą. Okazją do spotkania miała być 20. rocznica wejścia Polski do UE. Tusk nie pojawił się na spotkaniu co strona rządowa tłumaczy zapaleniem płuc, z którym zmaga się szef rządu. Jednak 30 kwietnia Tusk wystąpił publicznie z oświadczeniem do mediów, a dzień wcześniej spotkał się z ministrem koordynatorem służb specjalnych, Tomaszem Siemoniakiem oraz ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem.



Czytaj więcej Polityka Wicepremier: Na miejscu Tuska nie chciałbym 1 maja stawać obok Andrzeja Dudy . Albo mam ja rozdwojenie jaźni, albo prezydent (Andrzej Duda) jest niewiarygodny i oszukuje swoich wyborców i ludzi w Polsce - mówił w rozmowie z TVN24 wicepremier, Krzysztof Gawkowski, komentując wystąpienie Andrzeja Dudy 1 maja, w 20. rocznicę wejścia Polski do UE.

Kolarski wyraził żal, że premier „nie znalazł czasu” na spotkanie z prezydentem, ale — jak dodał - „drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte" dla premiera. - Jeśli premier tylko będzie chciał, uważał, że takie spotkanie jest potrzebne, czekamy na taką informację i do takiego spotkania w terminie, który będzie pasował prezydentowi i premierowi na pewno dojdzie - mówił Kolarski.