Będzie konkurs dla członków Rady Fiskalnej

O tym, jak ma wyglądać i czym się zajmować przyszła niezależna Rada Fiskalna, rząd napisał w "Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027" (WPFP).

Zapisy są zgodne z tym, co wcześniej zapowiedział Andrzej Domański, minister finansów. - Rada Fiskalna to organ, który ma monitorować i opiniować przestrzeganie realizacji budżetu oraz opiniować prognozy i założenia makroekonomiczne. Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, który takiej Rady Fiskalnej do tej pory nie powołał – to istotne zwiększenie transparentności procesu budżetowego. – zauważył kilka dni temu na konferencji prasowej.

- W skład Rady będą wchodziły osoby, eksperci posiadający wiedzę z zakresu finansów publicznych, makroekonomii, zarządzania budżetem. Członkowie Rady Fiskalnej muszą być niezależni, żadna instytucja nie może wydawać im poleceń. Muszą reprezentować szerokie grono interesariuszy. Chciałbym, by chociaż członków do Rady Fiskalnej wskazywała Rada Dialogu Społecznego – powiedział szef resortu finansów.

W WPFP zapowiedziano, że resort finansów do końca czerwca przedstawi szczegółowy projekt powołania Rady. Pracuje nad nimi, korzystając z pomocy ekspertów Banku Światowego, uwzględnione będą też unijne wymogi dotyczące ram budżetowych poszczególnych państw. Będzie to projekt ustawy, w którym „szczególna uwaga będzie poświęcona wymogom dot. niezależności Rady oraz apolityczności jej członków, tak, aby zapewnić jej bezstronny i ekspercki charakter.