Lotniczy dress code. Jak się ubrać na podróż samolotem

No i tutaj jest wielkie pole do spekulacji, bo co innego jest obraźliwe na Hawajach, a co innego w Prowansji, Lizbonie, czy Warszawie. I różne są w tym względzie oczekiwania wobec kobiet i mężczyzn. Bo pan w opiętej koszulce nie wzbudza kontrowersji, a pani, która nic pod nią nie włoży, już tak. Rzeczniczka KLM Air France nie chciała wypowiadać się na ten temat, w Lufthansie usłyszeliśmy, że to nie jest duży problem, bo pasażerowie sami wiedzą jak się ubrać - chociaż rzeczywiście, zwłaszcza na kierunkach wakacyjnych zdarzają się nieprzyjemne sytuacje. A stewardesy nie ukrywają, że zwracanie uwagi pasażerom na nieodpowiedni strój to dla nich samych nic przyjemnego. Chociaż zdarzają się takie sytuacje, zwłaszcza w lotach przewoźników niskokosztowych.

Taka akcja ze strony personelu pokładowego może spowodować opóźnienie rejsu, a to już zaczyna się robić poważna sprawa. Bo o wszystkim, co dzieje się na pokładzie, musi zostać poinformowany kapitan. I to on ostatecznie decyduje, że półgoła pani, czy półgoły i bosy pan, mogą lecieć, czy jednak będą zbyt dużym dyskomfortem dla pasażerów. Jeśli zdecyduje, że tak, taka osoba poniesie koszty niewykorzystanego biletu, bądź zmiany rezerwacji, jeśli bilet ma ograniczenia taryfowe. A żadna firma ubezpieczeniowa nie pokryje kosztów poniesionych w takim przypadku.

Ewakuacja z pokładu po kielichu

Często zdarza się, że pasażerowie, którzy zamówili specjalne posiłki, otrzymują je wcześniej, niż siedzący obok współpasażerowie. Czy w takim przypadku można zacząć jeść samemu, nie czekając, aż osoby siedzące z boku także otrzymają swoje porcje? Otóż można, jak najbardziej. Podróż samolotem, to nie obiad rodzinny, kiedy trzeba czekać, aż pani domu usiądzie i wszyscy zaczną jeść jednocześnie.

A czy osoba w klapkach może siedzieć obok wyjścia ewakuacyjnego? W zasadzie może. Bo personel pokładowy pyta tylko o znajomość angielskiego i prosi o przeczytanie instrukcji otwierania drzwi awaryjnych.