Mogą zakładać firmy i rodziny, ale dostęp do ich ocen mają rodzice

Mec. Michał Świąder uważa z kolei, że pozbawienie pełnoletnich uczniów możliwości zastrzeżenia informacji dotyczących ich osiągnięć w nauce, jest sprzeczne zarówno z konstytucją, jak i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Adwokat zwraca też uwagę, że z kwestią wglądu rodziców do danych edukacyjnych uczniów niektóre kraje radzą sobie inaczej, np. w części stanów USA opiekunowie mają prawo kontrolować osiągnięcia młodego człowieka, póki jest on na ich utrzymaniu. - Moim zdaniem w Polsce powinniśmy zezwolić pełnoletnim uczniom na samodzielne decydowanie o tym, kto może być informowany o ich ocenach i postępach w edukacji – komentuje. I zastrzega: - Oczywiście sytuacja inaczej wyglądałaby w przypadku pełnoletnich uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Kontrola nad ocenami

Daniel Sjargi przypomina, że część młodych dorosłych opuszcza dom rodzinny już jako 18-latkowie. - Takie osoby mogą samodzielnie wynajmować mieszkanie i zawrzeć związek małżeński, a w świetle prawa rodzice nadal sprawują nad nimi kontrolę w zakresie ich ocen – komentuje. Jak dodaje, warto pamiętać również o tych, którzy doświadczyli tam przemocy fizycznej lub psychicznej, więc w naturalny sposób w pełni chcieliby odciąć się od dawnego środowiska. Jednak konkluduje, że niezależnie od prawidłowości rodzinnych relacji, przepisy nie powinny ingerować w sytuację dorosłych uczniów.