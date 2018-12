Turcja twierdzi, że FBI aresztowała zwolenników Gulena

FBI rozpoczęło ogólnokrajową operację przeciwko FETO - opozycyjnej grupie uznawanej przez Turcję za terrorystyczną po próbie puczu w 2016 roku - poinformował w poniedziałek Mevlut Cavusoglu, minister spraw zagranicznych. Amerykanie nie skomentowali na razie tych informacji.

Przemawiając do parlamentarzystów Mevlut Cavusoglu powiedział, że FBI "zaczęło dostrzegać prawdziwą naturę organizacji terrorystycznej Fetullah (FETO)".

- Prowadzone jest poważne dochodzenie w sprawie FETO, rozpoczęte przez FBI w 15 stanach - powiedział Cavusoglu. - Co więcej, w niektórych stanach, w tym w New Jersey, zaczęły się aresztowania - dodał.

Cavusoglu powiedział, że podczas niedawnego szczytu G20 w Argentynie prezydent USA Donald Trump powiedział tureckiemu prezydentowi Recepowi Tayyipowi Erdoganowi, że Amerykanie pracują nad ekstradycją przywódcy FETO Fetullaha Gulena do Turcji.

Turcja od dawna skarżyła się na brak reakcji ze strony USA na żądania ekstradycji Gulena.

Choć słowa szefa tureckiego MSZ cytują już media z całego świata, w tym Izraela czy Rosji, Amerykanie nie skomentowali na razie w żaden sposób twierdzeń Cavusoglu.

Gulen, dawny sojusznik Erdogana, obecnie uważany jest za jego najpoważniejszego rywala. Gulen jest oskarżany o to, że to on stał za próbą nieudanego wojskowego zamachu stanu wymierzonego w obecnego prezydenta Turcji, do którego doszło w lipcu 2016 roku. Od tego czasu w Turcji trwają aresztowania osób podejrzewanych o sympatyzowanie z Gulenem. Ankara domaga się też ekstradycji Gulena, który w Turcji miałby stanąć przed sądem i odpowiedzieć za próbę zamachu stanu.