Mistrzostwa świata w Gwangju: Polskich medali raczej nie będzie

Polak mógł chwalić się medalami akademickich mistrzostw USA, ale w najpoważniejszych zawodach nie nawiązał do sukcesu z Kazania. Teraz trenuje pod okiem ojca, zapewne aż do igrzysk w Tokio. W tym sezonie Świtkowski wielkich wyników nie miał.

Prezes PZP mówi, że zagadką jest też forma Wojciecha Wojdaka. Dwa lata temu w Budapeszcie zdobył srebro na 800 m st. dowolnym (był to jedyny polski medal tej imprezy). Młody pływak miał potem długą przerwę spowodowaną kontuzją, ożenił się i przeniósł do Warszawy, tu zaczął nowy program treningowy pod okiem Pawła Słomińskiego. W niedzielę odpadł w eliminacjach 400 m kraulem (miał 14. wynik eliminacji).

Młodzi przed szansą

Nie wiadomo, na co stać rekordzistę Polski na 50 metrów st. dowolnym Pawła Juraszka. Przed dwoma laty zajął w MŚ piąte miejsce, do medalu zabrakło mu 0,04 sekundy. Współpracuje z Bartoszem Kizierowskim, miewał w tym roku udane starty, ale mało brakowało, by do Gwangju nie poleciał. Kilka tygodni temu został zawieszony za wpadkę dopingową. Błyskawiczne odwołanie dało efekt – komisja uznała, że nieznacznie podwyższony poziom pseudoefedryny to efekt zażycia popularnego leku na katar.