Sportowy Sąd Arbitrażowy zajmie się sprawą transpłciowej pływaczki vs. World Aquatics

Termin rozprawy w sprawie Thomas nie został jeszcze wyznaczony.

Podobną batalię sądową przeszła biegaczka Caster Semenya, która została wykluczona z zawodów lekkoatletycznych ze względu na nadmiar męskich hormonów, w tym testosteronu w jej ciele. Nie wynika to jednak z działań Semenyi, a z faktu iż cierpi ona na hiperandrogenizm, czyli chorobę, która wywołuje ten stan. Biegaczka zwyciężyła w Europejskim Trybunale Praw Człowieka — Trybunał orzekł, że doszło do „naruszenia zakazu dyskryminacji rozumianego łącznie z prawem do poszanowania życia prywatnego, a także naruszenia prawa do skutecznego środka odwoławczego” w jej konflikcie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Federacji Lekkoatletycznych.