Nelson Mandela wybrał rugby, by połączyć RPA. Przełomowy triumf w Pucharze Świata 1995

Jednak pomysł Mandeli, by akurat rugby miało połączyć zwaśniony naród, a drużyna Springboks stać się symbolem pojednania, wydawał się ekstremalnie ryzykowny, żeby nie powiedzieć karkołomny. Przecież – jak zauważył John Carlin w książce „Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game that Made a Nation” – przez prawie stulecie rugby było grą Afrykanerów, a jego brutalna przemoc zdawała się dobrze pasować do tego narodu żołnierzy-rolników. A teraz Springboks mieli być symbolem pojednania? Ktoś powiedział, że to tak, jakby swastyka miała zostać symbolem powojennych Niemiec. Domagano się zastąpienia antylopy innym emblematem. Mandela z największym trudem odwiódł od tego swoich przyjaciół z Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Przekonywał, że czarni nie mogą się teraz mścić, nie czas na rozdrapywanie ran, trzeba wyciągnąć rękę do zgody.

Przed turniejem Mandela zaprosił do siebie kapitana drużyny François Pienaara. Podjął go w Pałacu Prezydenckim. Sportowiec wspominał po latach, że długo żył w przekonaniu, że więzień z Robben Island jest terrorystą. Tak mówiło się o nim w jego rodzinie i na uniwersytecie. Biali obywatele RPA naprawdę w to wierzyli. Zresztą trzeba przypomnieć, że przyszły zdobywca Pokojowej Nagrody Nobla (w 1993 r., wspólnie z de Klerkiem) zaczynał od tworzenia partyzanckiej bojówki i przez pewien czas stał na stanowisku, że czarni muszą używać przemocy, jeśli chcą obalić niesprawiedliwy system. Tyle że od tamtego czasu jego poglądy ewoluowały. Podczas spotkania przy herbacie w Pałacu Prezydenckim Pienaar poznał ujmującego człowieka, z którego bił spokój, ale i charyzma. I który chciał przekonać cały naród do wsparcia Springboks.

W drużynie RPA na Puchar Świata 1995 był tylko jeden zawodnik o ciemnym kolorze skóry – Chester Williams. Jak na złość, kontuzja wykluczyła go z pierwszych meczów turnieju, ku utrapieniu Mandeli, który widział w nim ważny symbol dla czarnych kibiców. Jego obecność w kadrze była kluczowa dla przekonania czarnoskórych do rugby, twarz zawodnika pojawiła się nawet na billboardach. Williams był na szczęście gotowy na fazę pucharową. W rugby grał też jego ojciec oraz dwaj wujkowie, w jednej z drużyn prowadzonych dla kolorowych graczy.

„Marzyłem o byciu Springboksem, mimo że w tamtych czasach było to prawie niemożliwe” – wspominał w 2015 r. „Dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości dostałem szansę. Nigdy tak naprawdę nie miałem talentu, ale chciałem osiągnąć sukces” – dodawał, nieco sobie umniejszając. Po zakończeniu kariery sportowej został trenerem, a jego przyjaźń z Mandelą przetrwała: noblista został ojcem chrzestnym jego dzieci. Zresztą podobnie było w przypadku dzieci Pienaara.

Wsparcie 43 milionów

Żeby misterny plan Mandeli się powiódł, potrzebny był jednak również sukces sportowy. W pierwszym meczu, 25 maja, gospodarze podejmowali Australię, która broniła tytułu sprzed czterech lat. Springboks nie przestraszyli się mistrzów i wygrali 27:18. W drugim meczu łatwo rozprawili się z Rumunią (21:8), a na zakończenie zmagań grupowych nie dali żadnych szans Kanadzie (20:0). W fazie pucharowej najpierw uporali się z Samoa Zachodnim (42:14), ale w półfinale mierzyli się z rywalem znacznie groźniejszym – Francją. Mecz poprzedziła ogromna ulewa. Zawodnicy obu drużyn dosłownie tarzali się w wodzie, a później w błocie. Gospodarze byli górą w tej ekstremalnej walce, wygrali 19:15. W finale czekała imponująca Nowa Zelandia, która po drodze do najważniejszego meczu dosłownie demolowała kolejnych rywali.