Do premiera Glińskiego, by nie walczył z artystami

Dokładnie co do dnia, sto jeden lat temu, 19 października 1918 roku, w Jekaterynosławiu nad Dnieprem, urodził się Aleksander Arkadjewicz Galicz, jeden z pierwszych rosyjskich bardów, poeta, kompozytor i emigrant. Podobnie jak Mandelsztam był rosyjskim Żydem, potomkiem inteligenckiej rodziny, która skorzystała na rewolucji i na początku lat 20. przeniosła się do stołecznej Moskwy.